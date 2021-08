Pour un meilleur rôle dans le processus électoral: La Plateforme électorale à l’écoute des acteurs

Fatoumatou Batoko-Zossou, présidente de la Plateforme électorale des Osc du Bénin

Les membres de la Plateforme électorale des Organisations de la Société Civile du Bénin ont procédé à l’évaluation des initiatives émises dans le cadre de l’élection présidentielle d’avril 2021. C’est à travers un atelier qui s’est ouvert le mercredi 18 août 2021, en présence des représentants des partis politiques, des partenaires techniques et financiers, des acteurs de la sécurité publique, des membres de l’organisation des élections puis des membres de la société civile.

Les élections continuent de représenter une période sensible au Bénin et la présidentielle d’avril 2021 s’est surtout déroulée dans un contexte de contestations et de violences. C’est pour réfléchir sur leur participation dans le phénomène du processus électoral que les membres de la plateforme ont initié cet atelier afin de recueillir les perceptions et observations des acteurs sur les activités de la plateforme avant, pendant et après le scrutin électoral. Prenant la parole à l’ouverture des travaux, le président du Conseil d’Administration de Wanep-Bénin, Maxime Paulin Sèmondji, a rappelé quelques actions entreprises par la plateforme avant, pendant et après la dernière présidentielle à savoir : la mise en œuvre de formations, de campagnes de sensibilisation et d’appels à la non-violence. A l’en croire, cette séance est organisée pour plus d’amélioration et d’impacts sur l’élection. « Il ne s’agit de faire le procès de tel ou tel acteur mais d’améliorer les performances et stratégies de la plateforme », a-t-il souligné. A son tour, la présidente de la Plateforme des OSC du Bénin, Fatoumatou Batoko Zossou, a mentionné qu’il s’agit d’une revue multipartite critique et objective des actions de la plateforme au cours de l’élection présidentielle d’avril 2021. « En donnant la parole à plusieurs acteurs, la plateforme espère recueillir leur perception, observation et leur recommandation pour espérer améliorer sa participation au processus électoral », a-t-elle renchéri avant de rassurer les partenaires techniques et financiers puis l’assistance à prendre en considération les apports et recommandations qui découleront de ces trois jours d’atelier.

Le professionnalisme et l’utilité de la Plateforme électorale salués par les institutions de la république

Le premier panel qui s’est ouvert a été l’occasion pour les acteurs de quelques institutions de la République à savoir : la Police Républicaine, la Cena, le Cos Lépi, d’opiner et de donner leur avis sur le rôle joué par la Plateforme des OSC dans le dernier processus électoral. Dans ce sens, le représentant de la vice-présidente de la Cena 2014-2021 Geneviève Boko Nadjo, a relevé que la plateforme est un partenaire incontournable dans l’observation des élections au Bénin. Le Cos Lépi quant à lui, a salué la maturité des membres de la Plateforme et tiré un coup de chapeau aux Partenaires techniques et financiers qui ne cessent d’accompagner la Plateforme dans ses actions. Les forces de sécurité représentées par le Général François Fonteclounon, est revenu sur les activités menées avec la Plateforme dans le but d’assurer la sécurité des populations au cours du scrutin. Il a salué la franche collaboration qui existe entre les forces de sécurité et la Plateforme, qui s’est illustrée par des ateliers sur le code électoral, les infractions, le rôle des élus locaux dans le processus électoral, la réalisation d’un Guide sur le rôle de la Police Républicaine en période électorale. La Police Républicaine a noté que la Plateforme a joué un rôle important dans la veille citoyenne et que ses activités ont été faites avec beaucoup de professionnalisme. L’institution a souhaité que le guide élaboré soit mis à la disposition des unités de la Police Républicaine et des Forces armées béninoises. Elle a également incité la Plateforme à organiser des actions de sensibilisation à l’endroit des leaders politiques susceptibles de semer des troubles à l’ordre public afin d’éviter les violences électorales constatées en avril 2021.

Rastel DAN