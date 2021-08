Championnats nationaux scolaires des établissements publics hors classes sportives: Le DDSp Edgard Follikoué DJOSSOU lance la phase communale dans le Littoral

La photo de famille au lancement officiel de la phase communale de ces championnats dans le Littoral

Les jeunes élèves des établissements publics du Bénin prennent part à la phase communale des championnats nationaux des établissements publics qui ne sont pas dans les classes sportives. Initiés par le ministère des sports, ces tournois placés sous la coordination des directeurs départementaux des sports regroupent 6 disciplines collectives à savoir le Handball, le Volley-ball, le Basket-ball, le Football, l’Athlétisme et la Gymnastique. Dans le département du Littoral, c’est le directeur départemental des sports (DDSp), Edgard Follikoué Djossou qui a procédé au lancement de cette phase. C’était le mercredi 18 août 2021, sur le terrain de sport du Ceg Gbégamey. Au cours de la cérémonie officielle, le patron des sports dans le département du Littoral s’est réjoui de la tenue effective du coup d’envoi. «C’est un grand plaisir pour moi de constater qu’après les championnats scolaires des classes sportives, qui s’est déroulé il y a quelques semaines, que nous nous retrouvions une fois encore pour lancer un autre tournoi. Celui des inters collèges et lycées, du département du Littoral. Ça prouve que la dynamique insufflé par le Chef de l’Etat à travers le Ministre des sports, continue», a-t-il déclaré ajoutant que «les multiples réformes dans le secteur des sports qui permettent de doter les clubs professionnels de ces pépinières. Le sport dans notre pays aujourd’hui attire l’attention du monde sportif notamment la FIFA». Selon ses dires, cette compétition va servir à la détection des oiseaux rares qui pourront dans les années à venir alimenter les clubs professionnels. C’est alors qu’il a demandé aux jeunes enfants de moins de 17ans de faire preuve de Fair-play, de respect de l’adversaire. «Jouez ; amusez-vous et faites de ce tournoi une fête», a conseillé le directeur qui continue le lancement des tournois au niveau des autres disciplines ce jour. Ayant participé à ladite cérémonie, PPDAS du ministère, Mensah Dieudonné a exhorté les jeunes à «s’exprimer correctement et librement ». «Le talent est en vous et je vous demande dans un esprit de fair-play de compétir sans vous faire mal. Évitez de vous blesser», a conseillé le PPDAS. A souligner que cette phase communale prend fin dans le Littoral le 24 août prochain.

Voici les résultats des 2 premiers matchs au football

Lycée Technique Coulibaly vs Ceg le Lac 4-0

Ceg Gbegamey vs Ceg Sainte Rita 2-0