Trophée Africain de la bonne gouvernance: Le Maire Simon Adébayo Dinan remporte le 1er prix et honore la commune de Pobè

Le maire de la commune de Pobè, Simon Adébayo Dina

L’Ong Réseau Bénin Espoir et l’Observatoire Mondial de la Bonne Gouvernance ont reconnu les mérites exceptionnels du Maire de la commune de Pobè, Simon Adébayo Dinan, en matière de gouvernance locale. C’était à la faveur de la 39ème édition des Trophées Africains de la bonne gouvernance locale organisée le jeudi 12 août 2021, à l’hôtel Azalai de Cotonou.

La commune de Pobè vient d’être honorée à la 39ème édition des Trophées Africains de la bonne gouvernance locale. Le Maire Simon Adébayo Dinan a décroché la première place des meilleurs maires du Bénin. En effet, il a été distingué premier des meilleurs maires de la bonne gouvernance locale au Bénin à l’issue d’une évaluation de l’Ong Réseau Bénin Espoir et de l’Observatoire Mondial de la Bonne Gouvernance. Très heureux d’avoir remporté le premier prix de cette édition, le Maire Simon Adébayo Dinan a exprimé sa fierté et remercié les initiateurs du trophée. « C’est un immense honneur et plaisir pour nous d’être parmi les lauréats de cette édition. Cette distinction est pour nous un signal fort qui nous oblige à nous donner davantage au travail pour sortir nos communes du sous-développement, conformément à la vision du Chef de l’Etat », a-t-il fait savoir. Au nom des récipiendaires, il a exprimé toute sa satisfaction pour cette évaluation et surtout pour le regard que porte l’Ong Réseau Bénin Espoir en collaboration avec l’Observatoire Mondial de la Bonne Gouvernance sur les actions entamées dans les communes respectives. Il a profité de l’occasion pour rendre hommage à leurs prédécesseurs en matière de gouvernance locale. « La nouvelle corde se tisse au bout de l’ancienne, dit-on souvent. C’est pourquoi, je rends un hommage mérité à nos prédécesseurs. Je veux nommer nos doyens honoraires Maires de la troisième mandature qui ont donné le meilleur d’eux-mèmes pour le développement de nos communes respectives », a confié l’autorité communale. Pour lui, la présente cérémonie est le fruit de la gestion continue des maires de la troisième mandature et ceux de la mandature en cours. Reconnaissant les mérites de leurs prédécesseurs, l’édile de Pobè a invité les maires de sa mandature a relevé le défi. « Le plus grand défi de notre mandature, c’est de faire plus que nos prédécesseurs afin de mériter davantage la confiance de nos populations qui sont d’ailleurs la raison de notre existence et de notre détermination », a soutenu Simon Adébayo Dinan.