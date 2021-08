Phases Finales du Championnat National de basket-ball Dames Petites Catégories 2020-2021: La Main de Dieu cartonne, 2A2B se rassure d’entrée

Les Phases Finales du Championnat National Petites Catégories chez les Dames ont été lancées ce mardi 17 août 2021, au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Faisant suite à celui des Hommes, ce rendez-vous initié par la Fédération béninoise de basket-ball (Fbbb) va déterminer au niveau des Dames, les championnes dans les catégories U16, U18 et U20.

Elles ont démarré par la victoire écrasante (58-08) de MAIN MAGIQUE sur la modeste formation d’IBAAD chez les U16 et le succès (31-28) des Héritiers de l’Association des anciens basketteurs et basketteuses (2A2B) devant ASEC dans la catégorie U18. La compétition se poursuit ce mercredi avec trois rencontres au programme. A partir de 8h, on aura Réal Sports vs Main Magique chez les U16. À 14h, Kabas sera face à Asec chez les U18 et à 16h, Associés joue Asec en U20.

Résultats 1ère Journée : Mardi 17 Août 2021

U16 : Ibaad 8 # 58 Main Magique

U18 : 2A2B # Asec

Affiches 2ème Journée : Mercredi 18 Août 2021

8h Réal Sports # Main Magique (U16)

14h : Kabas # Asec (U18) 16h : Associés # Asec (U20)