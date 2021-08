Suite à des actes de terreur enregistrés dans la localité de Djabata: Un nouveau dispositif sécuritaire déployé à Savè

Des individus d’apparence peule armés et installés dans les forêts de la localité de Djabata dans la commune de Savè ont décidé de semer le trouble et instauré la peur dans le cœur des paisibles populations. Selon les recoupements d’informations, ces individus troublent depuis près de deux semaines, la quiétude des populations en faisant des incursions sur la Route Nationale Inter-État n°5 (RNIE5) afin de braquer les usagers et repartent en forêt. Scindés en plusieurs groupes dans la forêt, Ils font dévaster les cultures des populations par les boeufs bien dressés et égorgent les résistants à leurs actions avec des slogans « Allah akbar ». À titre illustratif, le 28 juillet 2021 dans cette région à la frontière Benin-Nigeria, a eu lieu un braquage d’une camionnette ayant causé la mort d’un apprenti. Quelques jours après, plus précisément les 6 et 7 août, 3 autres individus ont été égorgés à la lamelle de fer aiguisée après avoir résisté aux coups de feu des armes. De même, dans la nuit du 10 au 11 août, des individus armés sont arrivés dans la région. Ils ont cambriolé des maisons et ont emporté quelques biens matériels dont deux motos ainsi que de l’argent qu’ils ont dérobé à la population. Ces événements se passent plutôt du côté nigérian. En effet, il existe une localité dénommée Djabata dans l’arrondissement de Besse commune de Savè et en même temps de l’autre côté de la frontière sur le territoire nigerian, une localité dénommée également Djabata dans Kango. Ces deux villages sont séparés par un cours d’eau. Dans ce village nigérian, plusieurs béninois notamment des holi se sont installés. Selon les usagers qui effectuent des navettes entre le Bénin et le Nigeria, ces malfrats disposent d’un armement assez important. Ils ont été aperçus avec des maillons de munitions. Face à cette terreur, la population s’est déplacée vers le Nigeria et vers Kétou. Informées, les autorités ont installé un dispositif sécuritaire dans la zone afin de rassurer la population. Conscientes du danger, les personnes ressources de Djabata (Savè) et de Kétou ont tenu une réunion sur la problématique avec le roi de Kétou. Cette réunion s’inscrit dans la logique de protéger les populations qui sont désormais menacées.

Alban Tchalla (Stag.)