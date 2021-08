Cabinet du Président de l’Assemblée nationale: Moukaram Badarou promu Directeur Adjoint de Cabinet

Monsieur Moukaram Badarou est le nouveau Directeur Adjoint de Cabinet (DAC) du Président de l’Assemblée nationale. Il a officiellement pris service hier mercredi 11 Août 2021 des mains de son prédécesseur, M. Isaac FAYOMI dans la salle polyvalente du palais des gouverneurs à Porto-Novo. Le Directeur Adjoint de cabinet sortant, le magistrat Isaac Fayomi quant à lui est appelé par le Président de la Cour Suprême à valoir ses compétences au poste de Directeur de Cabinet.

Connaissant le parcours et les qualités du nouveau Directeur adjoint de cabinet, cela ne fait absolument l’ombre d’aucun doute que le Chef de la 8ème législature ne s’est pas trompé de choix.

Du côté intellectuel, Moukaram Badarou est une tête bien faite. Il est titulaire d’une maîtrise en science économique de l’Université Marien N’GOUABI de Brazzaville. En 2005, il décroche un Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) à l’Université d’Abomey-Calavi, Option Finances et Contrôle de Gestion. Toujours en quête du savoir, il obtient brillamment en 2017 un master en communication et relation internationale à l’IUP.

On se souvient qu’il a été préfet des départements de l’Ouémé et du Plateau sous Boni Yayi de 2013 à 2016. Mais avant, il fut secrétaire à la communication puis Secrétaire général du Parti du Renouveau Démocratique de Me Adrien Houngbédji. Aujourd’hui, membre fondateur du parti Union Progressiste, le nouveau Directeur Adjoint de cabinet du Président de l’Assemblée nationale est par-dessus tout, un homme attaché aux valeurs morales et citoyennes. Causes qu’il défend d’ailleurs à travers son parti Conscience Citoyenne devenu une fondation dont il préside la destinée. Préoccupé par le développement de son pays, Moukaram Badarou ne rate aucune occasion d’apporter sa contribution au débat socio-politique. D’ailleurs, il est de ceux qui pensent que le Président Patrice Talon est une chance pour le Bénin. Désormais, il apportera son grain de sel à l’éclosion d’un Bénin meilleur depuis la deuxième institution de l’Etat.

Fidèle KENOU