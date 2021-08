JO 2020/Heptathlon: Odile Ahouanwanou 5e en attendant les trois dernières épreuves

Odile AHOUANWANOU

Seule athlète béninoise encore en lice pour le compte des Jeux olympiques Tokyo 2020, Odile Ahouanwanou mène la marche vers le podium. De la première épreuve à la 4e épreuve déjà disputées, la spécialiste des épreuves combinées évolue en crescendo. A l’issue de la journée du mercredi 04 août 2021, elle s’est classée à la 5ème place pour la compétition d’Heptathlon. Elle atterrit à cette position après son jet de 15,45 m réalisé à l’épreuve du lancer de poids. Cette performance lui permet de terminer 1ère de l’épreuve et de glaner 891 points supplémentaire. Ainsi, elle totalise 3867 points prenant du coup la tête du groupe B et par conséquence la 5e place au classement général.

Pour la première épreuve ‘’100 mètres haies », Odile Ahouanwanou a terminé 6ème de sa série avec un chrono de 13 »31 (1078 points). Au saut en hauteur, elle a, avec un saut de 1m 74 (903 points), occupé la 10ème place au terme de l’épreuve. Sur l’épreuve de la course des 200m, la sociétaire de Stade Sottevillais 76 en France a fini à la 3ème place avec un temps de 23 »85 qui lui donne 995 points).

Odile Ahouanwanou qui continue d’espérer tout comme le peuple entier est appelée à tout donner lors des dernières épreuves (lancer de javelot, course des 800 m et du saut en longueur) pour rentrer encore plus dans l’histoire de l’athlétisme en particulier, et du sport béninois en général. Toutes ces épreuves sont prévues pour se tenir ce jeudi 05 août 2021.

Anselme HOUENOUKPO