Organisé pour marquer la célébration de l’accession du Bénin à la souveraineté internationale, le tournoi de l’indépendance, doté du trophée ‘’Patrice Alakpato’’, a connu son épilogue le dimanche 1er août 2021, au stade René Pleven de Cotonou. Et c’est la sélection U20 du 1er arrondissement de la commune de Cotonou qui a été sacrée vainqueur de la compétition. Elle a battu en finale l’équipe du 8e arrondissement par le score de 3 buts à 0. Ceci sous les regards attentifs du député à l’Assemblée Nationale et membre du parti Union Progressiste (UP), Orden Alladatin, le Conseiller technique du ministre des sports, Jean-Marc Adjovi-Boco et bien d’autres invités ainsi qu’un public nombreux et surchauffé à blanc. Ebenezer Sohè (1-0, 37e), Alassane Moudachirou (2-0, 48e) et Razack Amadou (3-0, 51e) ont inscrit les 3 buts qui ont permis à leur formation de décrocher le trophée de cette première édition du tournoi initié par l’opérateur économique Patrice Alakpato. Ce dernier s’est d’ailleurs réjoui du déroulement et du soutien à lui apporté par les autorités. «Nous voulons redorer le blason du football béninois. Je suis vraiment ému. Je ne doute pas de l’ambition que les autorités ont pour le football. Du lancement à la clôture, j’ai vu des autorités autour de moi. Je suis vraiment comblé de joie. Les jeunes ont assuré le spectacle. Je crois que d’ici 5 ans, le Bénin fera rêver. Nous serons à la taille des occidentaux. La 2e édition sera plus lourde», a-t-il déclaré avant d’ajouter : «C’est pour accompagner le Gouvernement à travers la politique de promotion du football à la base et lui prouver que tout ce qu’il fait le peuple béninois est reconnaissant. C’est du revolving ! ». A souligner que ce tournoi lancé le 3 juillet a connu la participation des 13 arrondissements de la commune de Cotonou. Et que c’est l’équipe du 3e arrondissement qui a été classé 3e après avoir pris le meilleur sur son homologue du 12e arrondissement.

Parlant des récompenses, outre le trophée, le vainqueur a reçu une enveloppe financière de 500 mille FCFA, un jeu de maillot, des ballons, des médailles. Quant à l’équipe du 8e arrondissement arrivée 2e, elle bénéficié d’un trophée, une enveloppe financière de 250 Mille FCFA, un jeu de maillot, des ballons, des médailles d’argent, tandis que le 3e arrondissement a reçu un trophée, une enveloppe financière de 200 Mille FCFA, des ballons, un jeu de maillots. La 4e équipe, celle du 12e arrondissement a reçu une enveloppe de 70 mille FCFA, des ballons et un jeu de maillot. Le meilleur buteur, le meilleur gardien ainsi que le meilleur joueur du tournoi ont aussi reçu d’enveloppe financière et des lots en natures (crampons, gangs et ballons). Les regards sont désormais tournés vers la 2e édition.

Anselme HOUENOUKPO