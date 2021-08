Rencontre entre le Maire Atrokpo et le Consul du Bénin à Naples: L’ANCB renforce son partenariat avec les villes et institutions italiennes

Le Maire de la Ville de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo et le Consul du Bénin à Naples en Italie Guisseppe Gambardella lors des échanges

Le président de l’Association Nationale des Communes du Bénin, Maire de la Ville de Cotonou Luc Sètondji Atrokpo a reçu en audience le jeudi 29 juillet 2021, le Consul du Bénin à Naples en Italie, Guisseppe Gambardella. L’autorité municipale et son hôte ont échangé sur la réalisation de plusieurs projets au profit des communes béninoises avec l’appui de l’ANCB. Au nombre de ceux-ci, on peut citer la construction de plusieurs salles de classe dans plusieurs écoles primaires de la commune de Copargo dans le département de la Donga dont la première pierre est posée ce dimanche 1er Août. En plus de ces projets qui sont prévus pour démarrer dans les tous prochains jours, les deux personnalités ont aussi envisagé la possibilité de coopération entre la ville de Cotonou, l’ANCB et des villes et institutions italiennes. Au sortir de ses échanges avec le Président de l’ANCB, Guisseppe Gambardella s’est dit satisfait et honoré de l’accueil chaleureux qui a été réservé à sa délégation. Il a, par la suite, souhaité que le Maire de Cotonou initie incessamment une visite à Naples en vue de continuer les échanges avec les autorités de la ville italienne.

Edwige Totin