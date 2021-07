Développement des entreprises au Bénin: Des formateurs initiés aux outils TRIE-CREE du programme GERME du BIT

La photo de famille des participants à la formation

Apporter efficacement un appui aux entrepreneurs et jeunes porteurs de projet d’entreprise. C’est l’objectif du Bureau international du travail BIT qui a mis en place des outils de promotion des entreprises que des formateurs s’approprient. A cet effet, il est organisé une session de formation de Formateurs pour certifier Formateurs TRIE (Trouver votre idée d’entreprise) et CREE (Créer votre entreprise) du programme GERME du BIT à laquelle prend part une quinzaine de participants venus de cabinets de Conseil et d’appui aux entreprises des départements du Littoral, de l’Atlantique et du Couffo et de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin. Ladite formation qui porte sur les compétences à avoir pour former les adultes, pour encadrer un jeune qui voudrait se lancer dans une affaire se tient sous la conduite de deux maitres Formateurs GERME, Mme Florentine ADJAGBA et Monsieur Moufoutaou ZOMAHOUN, au Centre Régional de SOS Villages Enfants à Calavi. Démarrée le 19 juillet 2021, elle prend fin ce vendredi 30 juillet 2021. Et selon madame Florentine Adjagba, ce séminaire a été l’occasion pour la quinzaine de formateurs de bien se renseigner sur ces outils TRIE- CREE du BIT afin d’être en mesure d’organiser et d’animer des Séminaires de Formation des Entrepreneurs Potentiels en création d’entreprises avec lesdits outils. «Cette formation a pour but de former les formateurs qui pourront après encadrer des jeunes à avoir une idée d’entreprise, à élaborer un plan d’affaire, à rechercher le financement et à s’installer», a informé le maitre formatrice, Florentine Adjagba qui précise que c’est un programme du bureau international du Travail (BIT) qui se développe dans tous les pays dont le Bénin. «La Ccib depuis les dernières réformes a engagé une dynamique pour pouvoir accompagner les entreprises et les promoteurs. C’est alors que notre hiérarchie a décidé d’envoyer un certain nombre de personnes en formation des formateurs pour leur permettre d’acquérir un certain nombre de connaissance qui doivent leur permettre de mieux accompagner les entreprises», a renseigné Hyppolite Dodji Koukou, représentant de la CCIB à cette formation. Il a ensuite rassuré que lui et ses camarades formés sur ces outils TRIE et CREE sont bien outillés désormais pour accompagner les jeunes promoteurs et toutes les entreprises qui veulent renforcer leurs activités. «Nous sommes en mesure de faire en sorte que les entreprises puissent prospérer et aussi, d’aider ceux qu’ils veulent créer leurs entreprises à avoir de bonnes idées d’entreprise», a-t-il fait savoir.

A souligner que cette formation entre dans le cadre du renforcement des capacités des cabinets de Conseil et d’appui aux entreprises, et de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Bénin.

Anselme HOUENOUKPO