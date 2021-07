Décès de Rosine Vieyra Soglo: L’Ong Adeco regrette la disparition d’une actrice majeure de la vie politique du Bénin

« Rosine Vieyra Soglo aura été une actrice majeure de la vie politique de notre pays ces 30 dernières années ». Ainsi s’est exprimé l’Ong Adeco dans un message rendu public suite au décès de l’ancienne première dame. Pour le président Brice Hondi et les siens, l’He Rosine Soglo était une femme combattante digne des intrépides amazones ayant défendu le Bénin, et avait pour épée sa voix, pour bouclier ses idées, pour casque sa vision d’un Bénin qui fait rêver, pour cuirasse l’envie de voir ce pays au rang des élites mondiales en termes de gouvernance. C’est pourquoi, le Conseil d’administration de l’Ong Adeco a, à travers ce message, salué la mémoire de cette figure charismatique du Bénin et présenté les sincères condoléances de tous les artisans béninois à toutes les familles éplorées, principalement au Président Nicéphore Dieudonné Soglo à ses fils Léhady et Galiou Soglo.

Lire l’intégralité du message

« C’est avec grande tristesse que le l’ONG ADECO a appris le décès de Maman Rosine Vieyra SOGLO.

Ancienne députée, première dame, présidente de la Renaissance du Bénin, présidente du bureau d’âge de l’Assemblée nationale, présidente de l’Ong Vidolé, Rosine Vieyra SOGLO aura été une actrice majeure de la vie politique de notre pays ces 30 dernières années.

Elle a été de tous les combats et sa disparition à la veille de la célébration du 61e anniversaire de l’accession de notre pays à sa souveraineté internationale interpelle tout le peuple béninois, toutes tendances politiques confondues.

Le Conseil d’administration de l’ONG ADECO salue la mémoire de cette figure charismatique de notre pays et présente les sincères condoléances de tous les artisans béninois à toutes les familles éplorées, principalement au Président Nicéphore Dieudonné SOGLO à mes grands frères Léhady et Galiou SOGLO.

Nous leur souhaitons beaucoup de courage.

« Maman » (comme tu aimais te faire appeler), tu as été une femme brave et courageuse qui a servi la Nation avec honneur et patriotisme dans la dignité et le respect des valeurs acceptées de tous.

Tu étais une femme combattante digne des intrépides amazones ayant défendu notre pays…

Oui, tu avais pour épée ta voix, pour bouclier tes idées, pour casque ta vision d’un Bénin qui fait rêver, pour cuirasse l’envie de voir notre nation au rang des élites mondiales en termes de gouvernance…

L’ONG ADECO retient de toi, un leader politique aux qualités exceptionnelles qui a su créer l’enthousiasme populaire.

Ton esprit de grandeur a été d’une grande aide pour ton époux, Nicéphore SOGLO, premier président du Bénin de l’ère du renouveau démocratique.

Maman, dors en paix et que les anges t’accueillent dans la félicité éternelle. »

Brice HONDI, Président du Conseil d’Administration de l’ONG ADECO