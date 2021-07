Agence Nationale d’Identification des Personnes: Les prestations de l’ANIP effectives à Abomey-Calavi et à Cotonou

Dr Cyrille Gougbédji, Administrateur, gestionnaire mandataire de l’Anip

L’Agence Nationale d’Identification des Personnes (ANIP) a entamé la délocalisation effective de ses services. Pour cette première phase, les populations d’Abomey-Calavi et de Cotonou ont la possibilité de se faire enrôler au RAVIP et de formaliser leurs demandes d’acte de naissance sécurisé, de certificat d’identification personnelle (CIP) et de carte nationale d’identité biométrique à la mairie d’Abomey-Calavi et dans huit des treize arrondissements de Cotonou. Il s’agit du : 1er arrondissement regroupant les quartiers : Dandji, Donatin (ex-quartier JAK), Tokplegbe, Tanto, Suru-Léré, Tchanhounkpamè, N’vènamédé, Yagbé, Finagnon, Avotrou ; 2ème arrondissement regroupant les quartiers: Yénawa, Kowegbo, Irédé, Kpondehou 1 et 2, Sènadé 1 et 2, Lom’ nava, Gankodo, Djèdjèlayé, Akouassa, Minontchou ; 4ème arrondissement regroupant les quartiers : Sodjeatinmè Est, Ouest et Centre, Abokicodji Centre et Lagune, Dedokpo, Missessin, Enagnon, Fifadji Houto, Gbèdjèwin, Ohè ; 7ème arrondissement regroupant les quartiers : Gbedomidji (Maro Militaire), Gbenan, Gbewa (Bar tito), Sedami, Sedjro, Todoté, Yevedo, Dagbedji, Enagnon, Fignon, Missité, Sehogan ; 8ème arrondissement comprenant les quartiers : Agbodjedo, Agontinkon, Gbedagba, Houéhoun, Héounoussou, Médedjro, Tonato, Minonkpon ; 9ème arrondissement comprenant les quartiers : Fifadji, Vossakpodji, Zogbo, Zogbohohouè ; 10ème arrondissement comprenant les quartiers : Gbènonkpo, Kouhounou, Midédji, Missèkplé, Missogbé, Vèdoko, Yénawa ; 11ème arrondissement comprenant les quartiers : Gbediga 1 et 2, Gbégamey 1,2,3 et 4, Saint Jean, Alobatin, Ayidoté, Finagnon, Houéyiho 1 et 2, Vodjè Centre. Outre ces facilités, certaines prestations de l’ANIP peuvent être obtenues en ligne sur le site : http://eservices.anip.bj ou les services de l’ANIP par Mail : info@anip.bj ou par téléphone fixe : (+229) 21 60 23 23 , Mobile : (+229) 55000101 / (+229) 52303030(Appels & WhatsApp).

Edwige Totin