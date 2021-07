Deuil national: L’ex-première dame, Rosine Soglo n’est plus

L’He Rosine Vieyra Soglo

Affaiblie par la maladie depuis quelques années, Rosine Soglo a tiré sa révérence ce dimanche 25 juillet 2021 dans sa 87ème année ; des suites d’une rechute qui l’a conduit à la clinique Saint Raphael de Fidjrossè à Cotonou. L’ancienne première dame, épouse de l’ex-président Nicéphore Dieudonné, ancien député de l’ex-parti de la Renaissance du Bénin (RB), Rosine Soglo a marqué l’histoire politique du Bénin.

Née le 7 mars 1934 à Ouidah (Bénin), Rosine Vieyra Soglo est une femme politique béninoise. Députée à l’Assemblée nationale de 1999 à 2019, elle est également membre du Parlement panafricain. Rosine Soglo, on peut le dire a défendu sa famille, notamment ses enfants jusqu’à ses derniers souffles. « Je défendrai mes deux petits jusqu’à la mort », avait-elle clairement dit. Ses dernières sorties médiatiques étaient principalement axées sur l’actualité politique de ses enfants. Léhady Soglo en exile et Ganiou Soglo récemment attaqué par balle dans une embuscade.

La disparition du parti Renaissance du Bénin (RB) est l’un des événements qui a marqué les dernières années de la carrière politique de « Maman », comme l’appellent affectueusement ses proches.

Une combattante hors pair

Issue d’une famille afro-brésilienne, elle se rend en France pour étudier au lycée puis le droit. Elle exerce la profession d’huissière entre 1965 et 1968. Mariée à Nicéphore Soglo, elle devient première dame du Bénin en 1991 lorsque son mari accède à la magistrature suprême du pays, devenant ainsi le premier président de l’ère du renouveau démocratique. En 1992, elle crée le parti Renaissance du Bénin. L’année suivante, le parti publie un communiqué encourageant les partisans de son mari à rejoindre ce nouveau mouvement. En 2007, elle adhère à la coalition Alliance pour une dynamique démocratique (ADD) avec Antoine Idji Kolawolé et Bruno Amoussou. L’ADD se présente aux élections législatives de mars 2007 et obtient 20 sièges de députés. À la suite des élections législatives d’avril 2011, Rosine Vieyra Soglo devient la présidente de l’ADD. Cependant, lors du scrutin, elle avait rejoint la coalition L’Union fait la Nation, faisant notamment des promesses pour améliorer la qualité de la gouvernance ainsi que sur le sujet du logement. Lors des élections législatives d’avril 2015, elle est réélue députée dans la 16e circonscription sous la bannière de la Renaissance du Bénin. Doyenne d’âge de l’Assemblée nationale, elle y préside les premiers débats pendant la réunion du 19 mai 2015 avant l’élection du président de l’Assemblée nationale. En 2019, à la faveur de la deuxième session extraordinaire de l’Assemblée nationale, elle décide de mettre un terme à son mandat de députée à cause de sa perte de vision. La nation béninoise pleure ainsi une icône de la politique nationale, une femme engagée, une battante qui aura tout donné à son pays y compris ses deux fils qu’elle a défendu jusqu’à son dernier souffle.

Yannick SOMALON