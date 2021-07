Rencontre du Médiateur de la République avec les journalistes: Vers un partenariat fécond entre l’institution et les organes de presse

Le Médiateur de la République, M. Pascal Essou

Le Médiateur de la République, M. Pascal Essou a tenu ce mercredi 21 juillet 2021 une rencontre avec les acteurs des médias dans la grande salle de réunion de l’institution à Porto-Novo. Au cœur des échanges, comment mettre en place un partenariat fécond pour porter au-delà des frontières nationales l’image et les activités de l’institution dans l’opinion publique.

La rencontre a démarré par une doléance du Médiateur de la République qui invitait les acteurs des médias à un accompagnement plus intense de l’institution dans sa noble mission de service public afin que les activités qui y sont organisées soient non seulement connues, mais bien relayées dans l’opinion. Devant un parterre de journalistes de la presse publique et privée, Pascal ESSOU a fait un plaidoyer salutaire dans le sens d’un partenariat porteur d’espoir pour l’Institution qu’il dirige. Les interventions des journalistes ont été rassurantes ; ils ont réitéré à l’autorité leur engagement et ferme volonté à apporter leur contribution en matière de communication pour plus de rayonnement de l’Institution. Les hommes des médias, dans un débat franc avec le Médiateur, ont fait des propositions constructives allant dans le sens du renforcement de la communication en vue de rendre la visibilité de l’Institution plus percutante et plus perceptible. Une rencontre heureuse et tant souhaitée qui aura permis aux deux parties de prendre le pari pour un nouveau départ de travail et de collaboration.

Signalons que le Médiateur de la République était entouré au cours de cette rencontre du Directeur de Cabinet M. Pascal TCHIWANOU, du Secrétaire Général M. Vincent LEZINME et du Chef de la Cellule de Communication M. Godfroy MISSAHOGBE.

Fidèle KENOU