Approbation des statuts de l’Institut national de la femme: Les femmes du Réseau Awln-Bénin saluent le courage du Président Patrice Talon

Le présidium lors de la déclaration

Suite à l’approbation des statuts de l’Institut national de la femme survenue au cours du Conseil des Ministres du mercredi dernier, les responsables du Réseau des femmes Leaders de l’Afrique, Chapitre du Bénin ont fait une déclaration de presse pour saluer la détermination du Président Patrice Talon à mettre en place les conditions nécessaires pour la promotion et l’épanouissement des femmes béninoises. Dans cette déclaration lue par Huguette Akplogan Dossa, Présidente du réseau Awln-Bénin, ce jeudi 22 juillet 2021 à Bénin Royal hôtel, les membres de ce creuset ont fait savoir au Chef de l’Etat Patrice Talon que les femmes leaders du Bénin, à tous les niveaux : local, départemental et national lui expriment leur satisfecit après l’annonce de la bonne nouvelle et se réjouissent du fait que désormais, un organe, de si grande envergure pourra être le creuset de réflexions, d’actions, de dénonciations et de justice en cas de violation des droits de la femme. « Nous, femmes, membres d’Awln-Benin, venons vous féliciter de vive voix et vous signifier notre entière disponibilité à travailler avec l’Institut, au côté du Gouvernement pour la promotion des Objectifs du Développement Durable », a laissé entendre la présidente Akplogan Dossa. Par sa voix, ces nombreuses femmes ont pris la ferme résolution de mettre au service de l’Institut, les réflexions, les actions et les résultats du « Couvent des femmes nommées et élues », mettre en place un mécanisme de travail fluide entre l’Institut, le réseau Awln ainsi que les autres réseaux de femmes dans les six domaines d’interventions que sont : Paix et Sécurité, Participation Politique, Inclusion financière, Autonomisation des femmes rurales; Leadership des jeunes femmes et Mobilisation Sociale.

Laurent D. Kossouho