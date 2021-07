Lutte contre le réchauffement climatique à Ouidah Sènamy: Christelle Dan et les Lions renforcent le couvert végétal avec 300 plants d’Acacia

Mise en terre d’un plants

Après son intronisation il y a quelques jours comme présidente du Lions Club Ouidah-Kpassè, la jeune femme leader Sènamy Christelle Dan, témoigne déjà de son dynamisme et son engagement à faire bouger les lignes durant son mandat. Le premier acte a été la journée de reboisement tenue le samedi 17 juillet 2021 dans la ville historique de Ouidah. Rastel C’est sur un site mis à disposition par la mairie de Ouidah, au quartier Ganlonon Codji dans le premier arrondissement de la ville, que Sènamy Christelle Dan a posé le tout premier acte de son mandat à la tête du Lions Club Ouidah Kpassè. Au total, 300 plants d’Acacia ont été mis en terre à l’occasion de cette journée de reboisement conjointement organisée par le Léo Club Ouidah Espérance en partenariat avec les clubs Cotonou les Palmiers, Cotonou Orchidée, Cotonou Emeraude, Cotonou Jade, Cotonou Dauphin, Cotonou L’Intégration et Parakou Koburu. Après une brève présentation du processus de mise en terre des plants, le Responsable des Eaux et Forêts de la commune, le Lieutenant Jacob Adossevi présent à cette cérémonie, a donné le top de l’acte qui vient renforcer le couvert végétal de la localité en perte de disparition à cause des activités humaines. Fortement mobilisés, les Lions et Léo venus de Cotonou, Ouidah, Parakou ont suivi la cadence. Les 300 plants d’Acacia ont été mis en terre à la grande satisfaction de la présidente du Lions Club Ouidah Kpassè, Sènamy Christelle Dan. « A travers cet acte, nous comptons parvenir à un Ouidah plus vert, à la protection de l’environnement et à la lutte contre le réchauffement climatique », a-t-elle indiqué, tout en saluant la communion des Lions et Leo autour des ambitions de cette journée. A son tour, le Lieutenant Jacob Adossevi a salué l’engagement de ces derniers avant de les exhorter à ne pas s’arrêter en de si bons chemins. Il a promis contribuer avec l’aide des populations, à l’entretien de ces plants. Les couleurs viennent ainsi d’être annoncées pour un mandat placé sous le signe de l’espérance et auréolé de belles actions.

Rastel DAN