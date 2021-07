Gestion administrative à la mairie d’Abomey-Calavi: Le Maire Angelo Evariste Ahouandjinou s’engage pour un service de qualité

La maire de la commune d’Abomey Calavi, Angelo Ahouandjinou a présidé le jeudi 15 juillet 2021, l’ouverture de l’atelier de validation du manuel de procédures de gestion administrative de la mairie d’Abomey-Calavi. Ce document programme a été validé dans l’après-midi de la journée du vendredi par les participants présents à l’atelier en présence du maire et des cadre de l’administration communale. En effet, « une bonne gestion administrative, c’est la chose la mieux partagée mais avec un document boussole, c’est encore plus sûr », dira le maire de la commune à l’ouverture des travaux. Après examen et analyse de son contenu, les cadres de l’administration communale d’Abomey-Calavi ont procédé à la validation du document sous réserve d’éventuelles corrections qui restent à intégrer pour sa qualité scientifique. Ce document sera donc une boussole du personnel administratif afin de bien accomplir la mission qui est la leur pour une bonne performance administrative. Par cette action, le Maire Angelo Evariste Ahouandjinou compte mettre tout en œuvre afin d’offrir un service de qualité à sa population.

