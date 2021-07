Solidarité et soutien envers des populations béninoises: « Les Disciples de Talon » au chevet des sinistrées de Guézin

La remise des vivres aux populations de Guézin

Le creuset « Disciples de Talon » a témoigné, le mercredi 14 juillet 2021, sa solidarité aux victimes des dernières inondations. En effet, la délégation du creuset avec à sa tête, le Président Roméo Sagnon et son porte-parole Christophe Houdo, a remis des vivres aux populations sinistrées de Guézin, situé dans la commune de Comé. La remise a été faite dans l’arrondissement d’Agatogbo. Ces vivres sont composés de Sacs de riz, spaghetti, savon de tous genres, boites de sardines, de tomates, condiments nécessaires, bidons d’huile etc. La saison des pluies constitue pour les populations côtières des moments de grandes difficultés. «Ce phénomène qui n’a pas épargné les populations du Mono en général et de Guézin en particulier est à l’origine de notre présence de ce jour parmi vous», a laissé entendre le porte-parole des Disciples de Talon Christophe Houdo. A l’en croire, ce creuset «Disciples de TALON » est très sensible à cette situation. «Ces vivres sont issus des efforts de tous les Disciples. Et ils nous chargent de vous transmettre leur message de solidarité et de soutien», a-t-il martelé. Il a, pour finir, rassuré les populations touchées, sur le plan national que les plateformes départementales des Risques de Catastrophes et d’Adaptation au Changement Climatique sont à pied d’œuvre sous la houlette des Préfets des Départements concernés afin de trouver les voies et moyens pour aplanir les difficultés engendrées par ces inondations. Le Maire de commune de Comé Coffi Bernard Adanhokpè, le Chef d’arrondissement d’Agatogbo, Aurel Vincent Sowanou et le Secrétaire Général de la Préfecture du Mono, Arnaud Agon, ont, d’une même voix, remercié le creuset au nom des bénéficiaires pour ce geste avant de lancer un appel fort aux ONG afin de soutenir ses populations.

Quid du don aux militaires victimes des dernières élections présidentielles

Outre ces victimes, le creuset a également apporté son soutien aux éléments des forces de l’ordre blessés ou non lors des évènements pré-électoraux des 5 et 6 avril derniers dans certaines communes du Bénin. A eux, Roméo Sagnon et son groupe ont fait don d’enveloppe financière. «C’est avec un cœur plein de joie que je prends la parole devant vous, Représentants du Haut Commandement Militaire pour transmettre aux braves héros et intrépides soldats blessés ou non lors des évènements douloureux pré-électoraux de notre pays le message de solidarité et de soutien des Disciples de SEM le Président Talon», a confié le Président des Disciples de Talon Roméo Sagnon. C’est une joie pour lui car, ses évènements relèvent du passé. C’est également une joie grâce à la dextérité et à la compétence avérée du corps médical sous la houlette du Médecin Colonel Félicien Hounto, que l’état de santé de chacun d’eux s’est amélioré et inspire assurance. «Nous sommes venus avec une petite enveloppe symbole pour témoigner notre solidarité et notre attachement à cette armée républicaine qui s’est mise définitivement au service du peuple en choisissant pour mission de le défendre jusqu’au sacrifice suprême», a-t-il fait savoir. A l’en croire, c’est une belle occasion pour le creuset de lancer un vibrant appel à tous les compatriotes épris de paix, d’amour et d’unité nationale, à apporter eux aussi leur soutien à l’Armée et à la Police Républicaine dans la poursuite de leur mission régalienne. Le Représentant des récipiendaires le Médecin Colonel Tessilimi Béhanzin a, au nom de ses paires remercié le creuset et dit toute la joie qui l’anime avant de faire la promesse de poursuivre leur mission de défense.

Edwige TOTIN