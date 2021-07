Naissance d’une nouvelle Fédération sportive: Le Teqball entre officiellement au Bénin, Vincent Kpohihoun premier président

La photo de famille de quelques membres du bureau exécutif

Le Mouvement sportif béninois s’est enrichi d’une nouvelle fédération sportive. En effet, la fédération béninoise de Teqball (Fébéteq) a été portée sur ses fonts baptismaux. C’est à l’issue de l’assemblée générale constitutive de ladite fédération tenue le mercredi 14 juillet 2021, à la maison des fédérations sise dans la haie vive. Et les travaux ont pris fin par la mise sur pied du tout premier bureau du comité exécutif de cette fédération. Ce bureau a à sa tête Vincent Francis Kpohihoun. L’homme des médias est le premier initié sur la discipline. Après son élection, il a remercié tous les délégués des associations ayant pris part à cette assemblée générale et qui lui ont accordé à l’unanimité leur voix. Il n’a pas manqué d’adresser ses reconnaissances à l’endroit du ministre des sports, Oswald Homeky et ses collaborateurs, et à l’endroit du président du comité national olympique et sportif béninois (Cnos Ben), Julien Minavoa sans oublier toute son équipe pour avoir facilité l’entrée du Teqball au Bénin. «C’est une date inoubliable qui marque un tournant important dans ma vie de sportif engagé», s’est-il réjoui avant d’évoquer le chantier de la vulgarisation de la discipline qui s’ouvre dès cet instant pour et son comité. C’est alors qu’il a invité tous les fans de la discipline à se joindre à la fédération pour faire adopter au maximum de béninois cette nouvelle discipline sportive.

BUREAU DU COMITE EXECUTIF DE LA FEDERATION BENINOISE DE TEQBALL

Président: KPOHIHOUN FRANCIS

1er Vice-Président: HOUNDJO CYRILLE

2ème Vice-Président: KIATTI TOUSSAINT

Secrétaire Général: GNANSOUNNOU AUGUSTE

Secrétaire Général Adjoint: MASSAHOUD SOUMANOU H.

Trésorier Général: AGLOBOE JURICIA

Trésorier Général Adjoint: ETIENNETTE KOTTO

Responsable à l’Organisation: HOUESSOU VIRGILE

1er Responsable Adjoint à l’Organisation: SOSSOU KRISHNAJI

2e Responsable Adjoint à l’Organisation: MEVO GUENOLE

Représentante des Femmes: ZANOU ROSE

Anselme HOUENOUKPO