Participation du Bénin aux Jeux Paralympiques Tokyo 2020: Le CNP fait le point des préparatifs

Le président du CNP Rahman Ouorou Baré lors de la conférence de presse

Le comité national paralympique (CNP) du Bénin a tenu, le mardi 13 juillet 2021, à son siège à Cotonou, une conférence de presse. Occasion pour l’institution de faire le point de la préparation des athlètes béninois en passe de rallier Tokyo pour le compte des jeux paralympiques 2020. Et selon le président du CNP, les 3 athlètes paralympiques, à savoir Feyssal Atchiba (sprinteur 200m), Marina Houndalowan (lanceuse de poids) et Amandine Oloukou (para-badiste) s’activent bien pour représenter le pays comme il se doit. «Ils sont en internement depuis quelques semaines pour leur permettre de se concentrer sur leur job. Ils sont suivis par 3 coaches et tiennent 5 séances par semaine», a souligné Rahman Ouorou Baré qui précise que 2 des 3 athlètes sont déjà sûrs de voyager. Quant au 3e, Amandine Oloukou, son dossier est en étude. «Mais nous sommes sûrs que son dossier passera. Elle a pris part à 2 compétitions (en Ouganda et au Brésil). Elle devait être en Espagne pour participer à la 3e compétition qui devrait lui permettre de valider directement son ticket, mais elle n’a pas pu du fait de la Covid. Et comme cela n’est pas sa faute, nous pensons qu’on peut l’autoriser», a informé le président Ouorou Baré qui ajoute que «si tout va bien, les 3 athlètes seront au Japon». Au cours de cette séance, le président a profité pour dire les remerciements de comité national paralympique à l’endroit du ministre des sports Oswald Homeky et du président du comité national olympique et sportif béninois (Cnos Ben), Julien Minavoa pour leur accompagnement quotidien. A souligner que la délégation béninoise sera composée d’environ 7 membres.

Anselme HOUENOUKPO