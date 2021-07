Stratégie du développement du sous-secteur: Le Président Talon appelle à «l’audace» pour réformer l’enseignement supérieur

Le présidium à l’ouverture de l’atelier

Un séminaire national sur la stratégie de développement de l’enseignement supérieur, la recherche scientifique et l’innovation s’est ouvert ce samedi 10 juillet 2021, à Novotel Hôtel de Cotonou, en présence du Président de la République Patrice Talon. Cette rencontre vise à engager de façon décisive, les réformes dans le sous-secteur. Elle a pour objectif de partager avec les acteurs du monde universitaire, la substance des conclusions auxquelles ont abouti les diverses concertations initiées par le Chef de l’Etat, notamment les principales recommandations contenues dans le rapport de la commission mise en place par lui, ainsi que les projets de décret portant ces réformes. «Une analyse de la gouvernance dans nos universités nationales a révélé de nombreuses faiblesses qui plombent la recherche et l’innovation», a rappelé la Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique Eléonore Yayi Ladékan. A titre illustratif, a-t-elle indiqué, la politique conçue pour le secteur en 2006 n’a pas été mise en œuvre pour cause de dysfonctionnements de la coordination, de l’absence d’un plan stratégique, d’une loi de financement et d’un code d’éthique. Elle a également mis l’accent sur la faible qualité des offres de formation, l’absence d’une évaluation des enseignants et d’un organe opérationnel de contrôle et d’éthique dans l’enseignement supérieur. Elle n’a point occulté les cas d’enseignements totalement obsolètes, de supports de cours non actualisés, de harcèlement sexuel, de fraude aux examens, d’absences injustifiées d’enseignants au cours …etc. Des dysfonctionnements que le gouvernement sous l’égide du Chef de l’Etat, entend redresser au cours de ce 2ème quinquennat. «L’enseignement supérieur est profondément affecté par l’insuffisance des ressources financières, d’équipements et d’infrastructures appropriés de recherche, l’absence de mécanismes novateurs d’incitation et de promotion de la fonction d’enseignement et de recherche», a martelé le Ministre d’Etat chargé du développement et de la coordination de l’action gouvernementale Abdoulaye Bio Tchané. A l’en croire, le présent séminaire était attendu de tous. «Il était d’autant plus attendu, que depuis un peu plus de 5ans, le Bénin s’est résolument engagé dans un vaste programme de développement soutenu par des réformes structurantes dans les secteurs importants de la vie de notre pays», a-t-il laissé entendre. Il a, pour finir précisé qu’il s’agit d’une réforme audacieuse que les présentes assises annoncent ; elles s’engagent à définir les lignes directrices d’un programme d’envergure capable de soutenir la promotion et le développement de la composante universitaire de l’éducation nationale dans toutes ses dimensions à savoir l’enseignement supérieur, la recherche scientifique et l’Innovation. Dans son intervention, le Président Patrice Talon, a exhorté les différents participants à ce séminaire national à « l’audace ». « Au terme de ces échanges, il devra être établi que quelque chose s’est passé ; que vous avez eu de l’audace. Vous devez trouver en vous-même que ce qui est proposé n’est pas suffisant pour le contrôle, pour l’évaluation de ce que fait chacun », a-t-il souligné. Il a aussi appelé les participants à la noblesse de la conscience : « Ne pas laisser aux générations à venir ce dont nous avons hérité, mais laisser aux générations à venir de meilleures conditions de formation. »

Edwige Totin