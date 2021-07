Le nouveau Président du MPL, Expérience Tèbè se prononce sur l’actualité politique: « Il faut que l’Opposition se prenne de plus en plus au sérieux »

Le nouveau président du parti Mouvement populaire de libération (Mpl), Expérience TEBE

Reçu le dimanche 11 juillet 2021 dans la rubrique Sous l’arbre à palabres du quotidien L’Evénement Précis, le tout nouveau président du parti Mouvement populaire de libération (Mpl), Expérience TEBE est revenu sur la présidentielle du 11 avril 2021. Une échéance électorale à laquelle son parti n’a pas pu participer du fait qu’il y a avait « une exclusion programmée » depuis la révision du Code électoral et de la Constitution. En effet, conscient du fait que cette formation de l’Opposition ne disposait d’aucun potentiel parrain, il a décidé de s’abstenir de déposer un dossier incomplet en dépit de la pression des militants. A le croire, le Mpl avait entrepris des démarches auprès de certains élus pour avoir leur parrainage, mais ceux-ci se sont désisté à la fin. Aux dires du président TEBE, l’Opposition béninoise n’a pas été à la mesure de la « ruse » qu’on lui a imposée lors du scrutin présidentiel d’avril dernier. Sinon, elle aurait eu le parrainage ou obtenir son abrogation, selon lui. Il n’y a eu aucune organisation sérieuse au sein de l’Opposition pour déjouer les stratégies de la mouvance, a-t-il expliqué. Mais pour le parti Mpl, il faut tirer leçons de ce qui s’est passé pour créer la surprise lors des législatives de 2023. « Le peuple souffre. Il faut que l’Opposition se prenne de plus en plus au sérieux. Nous devons regarder de plus près la misère des populations et peaufiner des stratégies pour défendre la cause des plus démunis, plutôt que de faire des jeux de mots », a exhorté le successeur du président Sabi Sira Korogoné à la tête du parti Mpl. Expérience TEBE estime que c’est cette « exclusion programmée » qui aurait conduit aux violences observées dans certaines localités lors de cette élection présidentielle. « Lorsqu’une bonne partie de la classe politique est exclue, la somme des frustrations combinées aux émotions de certains peuvent facilement amener des situations de violences », a-t-il laissé entendre. Pour lui, l’Opposition a perdu une bataille mais pas la guerre, elle devra bien s’organiser pour affronter les législatives de 2023 qui constituent désormais un grand carrefour pour changer le cours de choses. « Il faut que l’Opposition s’organise pour ne plus être dribblée comme par le passé », a conseillé le président Expérience TEBE à ses pairs. Saisissant l’occasion de son premier entretien avec la presse après le conseil national du parti qui l’a propulsé à la tête du mouvement populaire de libération, Expérience TEBE est également revenu sur les recommandations du conseil national du parti tenu il y a une semaine. Selon lui, le MPL a des défis urgents au nombre desquels la bonne préparation des prochaines élections législatives.

En tant que commandant du navire du parti MPL, l’invité du journal a lancé une exhortation au militantisme et lancé un appel solennel à la jeunesse à rejoindre le MPL pour relever ensemble le défi:

«Le MPL est aujourd’hui la seule solution pour une meilleure représentativité à l’assemblée nationale en 2023 et nous demandons à tout le peuple béninois de nous rejoindre.

Tous ceux qui comme nous pensent qu’on peut améliorer la gouvernance actuelle ont leur place avec nous.», a déclaré le président TEBE du MPL.

Laurent D. Kossouho