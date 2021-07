7ème édition du «ArtCamp Andorra» : L’Ambassadeur Eusèbe Agbangla soutient le représentant du Bénin

L’artiste Franck Hantan et l’Ambassadeur Eusèbe Agbangla

Artiste plasticien béninois vivant en France, Franck Hantan est le porte-étendard du Bénin à la 7è édition du « ArtCamp Andorra » qui se tiendra du 14 au 25 juillet 2021 en Principauté d’Andorre. En prenant part à cet évènement culturel international, il va interagir et partager les potentialités artistiques et culturelles du Bénin avec plus de vingt 20 artistes plasticiens venus des cinq continents sélectionnés. En effet, il présentera à cette occasion une série de peintures sur les maques « Guèlèdè » du Bénin. L’édition 2021 du « ArtCamp Andorra » s’inscrit dans le cadre de la décennie internationale du rapprochement des cultures (2013-2022) déclarée par l’Unesco et porte sur des thèmes stratégiques comme la promotion d’une culture de la paix et de développement durable. En prélude à cette manifestation, l’artiste béninois a été reçu en audience, le mardi 6 juillet dernier par l’Ambassadeur du Bénin près la France, Eusèbe Agbangla qui lui a précisé le contexte ainsi que l’enjeu de sa participation, la première d’un représentant du Bénin, qui augure d’une nouvelle dynamique de la coopération entre le Bénin et la Principauté d’Andorre dans le domaine culturel et touristique. L’Ambassadeur Eusèbe Agbangla a surtout invité l’artiste Franck Hantan à se considérer comme un « ambassadeur du Bénin » à Andorre à l’occasion de ce camp et faire une prestation de qualité qui révèlera les potentialités artistiques du Bénin aux participants andorrans et internationaux. A son tour, l’hôte du diplomate a pris l’engagement de porter haut le drapeau du Bénin au cours de cette édition du « ArtCamp Andorra » et de révéler le Bénin à travers sa riche culture « Guèlèdè », proclamée en mai 2001, chef-d’œuvre du patrimoine culturel immatériel de l’humanité par l’Unesco. L’invitation du Bénin à ce camp fait suite aux échanges fructueux entre l’Ambassadeur Eusèbe Agbangla et la ministre des affaires étrangères de la Principauté d’Andorre, à l’occasion de la présentation de ses lettres de créance à celle-ci au Co-Prince d’Andorre, le 11 mars 2021. En effet, parmi les possibilités de dynamisation de la coopération bilatérale, il a été retenu à cette occasion, la participation aux principales activités économiques, culturelles, touristiques et scientifiques organisées par les deux pays. A cet effet, les artistes béninois de la Diaspora ont été invités à soumettre en ligne leurs candidatures à la Partie Andorrane pour participer au « ArtCamp Andorra 2021 ». A l’issue du processus de sélection, c’est l’artiste plasticien Franck Hantan qui a été retenu pour représenter le Bénin à cet important événement international. A noter qu’en plus du Bénin, Israël, Pakistan, Estonie, Arménie, Chili, Azerbaïdjan, Hongrie, Autriche, Paraguay, Cuba, Algérie, Qatar, Turquie, Croatie, Biélorussie, Palestine, Mali, Malte, et Grèce sont les autres pays sélectionnés pour prendre part à ce rendez-vous.

Laurent D. Kossouho