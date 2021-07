Polémique autour de la démission de certains membres du BR: Les élus des cinq communes du Plateau réaffirment leur appartenance au parti

Les conseillers communaux élus du parti Bloc Républicain des cinq communes du Plateau s’engagent à consolider les bases du parti pour ne laisser aucune faille. Cet engagement a été pris à travers une déclaration de presse qui a eu lieu ce jeudi 08 juillet 2021 dans la salle de conférence de l’arrondissement de Pobè. Par la voix du porte-parole du Collectif des Conseillers Communaux BR du Plateau, Clotaire Abimbola Olihidé, les élus des cinq communes du Plateau ont réaffirmé leur appartenance au BR ainsi que leur attachement et fidélité aux idéaux, principes et règles qui fondent le parti Bloc Républicain. Ils ont profité de la même occasion pour inviter toutes les militantes et tous les militants à se mobiliser pour participer activement aux opérations d’enrôlement des nouveaux adhérents dans le processus de mise en place des structures décentralisées du parti relancé depuis le 02 juillet 2021.Lisez l’intégralité de la déclaration lue par Clotaire Abimbola OLIHIDE

DECLARATION DES CONSEILLERS COMMUNAUX BR DU PLATEAU

Notre parti, le Bloc Républicain, fait depuis quelques temps l’objet d’une campagne médiatique tendant à faire croire à un départ massif de ses membres fondateurs les plus influents, surtout ceux originaires du département du Plateau.

Face à cette communication intempestive qui n’a que trop durer et qui est aux antipodes de la réalité du terrain dans le Plateau, nous, conseillers communaux du Bloc Républicain des 21ème et 22ème circonscriptions électorales, avons décidé de donner enfin de la voix pour rétablir la vérité au sein de l’opinion.

En effet, dans un contexte où le processus de mise en place des structures décentralisées du Bloc Républicain n’est pas encore achevé, qui mieux que les élus du parti, investis par celui-ci et légitimés par la volonté populaire exprimée à travers les urnes, peut attester voire témoigner de la bonne santé de notre famille politique à la base ? Par ailleurs, qu’est-ce qui peut mieux situer sur cette bonne santé si ce n’est la confrontation de statistiques crédibles et vérifiables ?

Or, parlant d’adhésions et de démissions, que disent les chiffres du Bloc Républicain à ce jour ?

D’un côté, il y aurait environ 400 supposés membres fondateurs démissionnaires du parti. Après vérification dans la base de données, il apparaît que seuls 58 sont en réalité membres fondateurs du parti. Le reste sont des membres fictifs ou même des effets d’annonce.

De l’autre côté, nous avons plus d’un million de membres enregistrés dans la base de données du parti, dont environ 500.000 pour la seule campagne d’enrôlement qui s’est déroulée entre fin janvier et début mars 2021. Sans compter ceux qui prendront part à la nouvelle campagne qui vient d’être lancée le 02 juillet dernier et qui est prévue pour s’achever le 26 octobre prochain.

Une telle dynamique largement positive avec de si bonnes perspectives ne peut que nous rassurer sur la solidité des bases de notre parti qu’il nous revient de consolider.

Ainsi donc, sur la base de ces chiffres qui parlent d’eux-mêmes et nous fondant sur les résultats des consultations discrètes et informelles réalisées auprès de nos mandants, toutes choses qui nous renforcent dans notre conviction que le Bloc Républicain a de beaux jours devant lui au Bénin en général et plus particulièrement dans notre département, nous, conseillers élus des cinq communes du Plateau à savoir Adja-Ouèrè, Ifangni, Kétou, Pobè et Sakété, par la présente déclaration :

réaffirmons avec force notre appartenance au Bloc Républicain, ainsi que notre attachement et fidélité aux idéaux, principes et règles qui le fondent ;

rassurons les responsables du parti de notre engagement renouvelé à poursuivre avec foi et détermination la construction et l’enracinement du Bloc Républicain dans les cinq communes du département du Plateau ;

lançons à toutes les militantes et tous les militants du Bloc Républicain du département du Plateau, un appel au calme et à la sérénité afin que nul ne cède aux tentatives de déstabilisation et de manipulation, d’où qu’elles proviennent.

Nous saisissons cette occasion pour inviter toutes nos militantes et tous nos militants

à se mobiliser pour participer massivement et activement aux opérations d’enrôlement

des nouveaux adhérents prévues dans le cadre de la relance officielle depuis le 02 juillet dernier du processus de mise en place des structures décentralisées du parti Bloc Républicain.

Vive le Bloc Républicain !

Plus unis, plus forts pour construire le Bénin !

Je vous remercie.