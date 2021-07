Intelligence Artificielle: L’ESTIA se positionne pour une formation en Master en IA

Dr Eric Adja, Président de l’Afria

Le Centre de Droit Administratif et de l’Administration Territoriale (CeDAT) en collaboration avec l’Agence Francophone de l’Intelligence Artificielle (AFRIA) a organisé ce mercredi 7 juillet 2021 une conférence à la salle Théodore Holo de l’Université d’Abomey-Calavi. « L’Intelligence Artificielle : enjeux, opportunités de formation et perspectives professionnelles », est le thème de cette conférence donnée par Jean Martin Jaspers, préfet, Délégué ministériel à l’intelligence artificielle du Ministère de l’intérieur (DMIA) de la France et qui a connu la présence du Président de l’AFRIA Dr Eric Adja, du Pr. Ibrahim David Salami, des docteurs et doctorants en droit ainsi que d’une trentaine d’étudiants. Dans sa présentation, Jean Martin Jaspers a souligné que le traitement des données massives et l’informatique avancée sont les bases de l’Intelligence Artificielle. Une opportunité que le Bénin s’offre dans la mise en place d’un master en Intelligence Artificielle. « Le Bénin par le biais du Dr Eric Adja est en train de travailler d’ici septembre de cette année pour lancer un master en intelligence artificielle à destination de l’Afrique francophone », a-t-il confié. A l’en croire, ceci vise à former une trentaine d’étudiants par promotion. Une opportunité qui fait exister le Bénin sur la carte mondiale de l’IA. Avec ce master, sortiront des juristes en Intelligence Artificielle, des consultants en Intelligence Artificielle, des datascientistes et autres ingénieurs de données, etc. Dr. Éric Adja a saisi cette opportunité pour présenter le master en Intelligence Artificielle, qui résulte d’une convention de partenariat signée récemment entre l’AFRIA et l’Ecole nationale des sciences et techniques industrielles appliquées (ESTIA) à Biarritz dans le pays basque, au Sud de la France. Notons par ailleurs que le Directeur exécutif de l’ONG Bénin Excellence Dr. Aliou Djialiri a, pour sa part salué cette initiative avant de présenter le projet de l’école d’été sur l’Intelligence Artificielle qu’offre la Fondation Odon Vallet en juillet et août 2021 à la jeunesse béninoise.

Edwige Totin