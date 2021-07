Marketing sportif au Bénin Le Cabinet « MONANGE PROMOTIONS » tient une Formation au profit de plusieurs acteurs du sport

L’expert français en séance pratique

Le développement du sport et des sportifs dans un pays dépend aussi du plan marketing mis en place. Et c’est pour permettre à la communauté sportive béninoise de connaitre les bases de ce secteur des sports qu’une formation de haut niveau en Marketing sportif se tient depuis le mardi 6 juillet 2021, au Novetel de Cotonou. Ladite formation est initiée par le Cabinet MONANGE PROMOTIONS de Sosthène Sèflimi. Elle se tient sous la houlette de l’expert français Vincent Chaudel, président de l’Observatoire du sport business en France et Directeur de la Communication et du Marketing pour des cabinets de conseil (Ineum Consulitng, Kurt Salmon, Wavestone). Occasion pour faire comprendre l’écosystème du sport professionnel, ce rendez-vous connait la participation d’une centaine d’acteurs sportifs venus des Fédérations sportives, des sociétés sportives, des grandes entreprises assujetties au paiement de la Taxe pour le Développement du Sport (TDS) et des consultants indépendants. Il va aborder plusieurs sujets à savoir : les bases de l’écosystème du sport business, l’économie du football Pro, l’évolution des médias et réseaux sociaux, sport et collectivités et les grandes compétitions/événements.

A l’ouverture de cette séance de formation se déroule du 6 au 9 juillet, Jean Marc Adjovi Boco, conseiller spécial du Ministre des Sports Oswald Homeky, a fait comprendre qu’il est temps que le Bénin soit au pas vis-à-vis de ce secteur. «On veut le meilleur pour notre Bénin», a-t-il déclaré Jean Marc Adjovi Boco qui ajoute qu’au terme de cette formation, les participants auront compris beaucoup de choses sur la formation des cadres, des classes sportives, des entraineurs, des éducateurs sportifs, des Directeurs sportifs, des formateurs. Présent aussi à la cérémonie de lancement, le Directeur général de la Loterie nationale du Bénin (Lnb), Gaston Zossou, a souligné que le sport est une activité humaine qui va continuer à se développer, prendre de l’importance et qui va faire chavirer beaucoup de ressources et de richesses. C’est alors qu’il précise que les réformes engagées par le gouvernement béninois sont une manière d’envoyer la balle dans le camp des acteurs. «Mais, en bon sportif, nous allons leur retourner cette balle dans la lucarne gauche», va-t-il conclu. A préciser que la formation se poursuit ce jour toujours au Novotel.

Anselme HOUENOUKPO