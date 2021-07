Pour son leadership pragmatique: Luc S. Atrokpo élu meilleur Maire africain du mois

Le Maire de la commune de Cotonou, Luc Sètondji Atrokpo, a été élu meilleur maire africain du mois par le CGLU Afrique (United Cities and Local Governments of Africa). A la tête de l’Association Nationale des Communes du Bénin (ANCB) depuis 2015, il se positionne au fil des années comme l’acteur clé de la gouvernance locale du pays. Il a été élu le 6 juin 2020 comme Maire de la ville de Cotonou. Luc Sètondji Atrokpo a commencé en 2003, comme 1er adjoint au maire de Bohicon. Cinq ans plus tard, il prend les rênes de la mairie de Bohicon (2007) et gravis les échelons en occupant le poste de président de l’Union des Communes du Zou et de l’Association Nationale des Communes du Bénin, en 2015. Reconduit en décembre 2020 pour 5 ans à la tête de l’ANCB, l’association sous son magistère réalise des progrès et parvient à affirmer son rôle de porte-voix des collectivités territoriales et d’interface dans le plaidoyer avec le niveau national. Un accent particulier a été mis sur la coopération décentralisée. Sous l’impulsion de Luc Atrokpo, la faîtière des 77 communes béninoises, a fait de nombreuses actions pour réaliser l’Agenda 2030. Dans son rapport sur la localisation des ODD au Bénin réalisé en 2020 avec CGLU Monde, Luc Sètondji Atrokpo a fait savoir qu’il s’agit notamment des campagnes de formations des élus locaux et des cadres des administrations territoriales, la réalisation de plusieurs études dont : le Lexique des thèmes et expressions usuelles sur les ODD, l’identification des besoins des Communes, la réalisation de la boîte à outils pour le financement des ODD, la réalisation des documents de plaidoyer pour accroître le transfert des ressources par l’Etat vers les Communes, la participation aux différents fora nationaux et internationaux, la documentation des expériences et bonnes pratiques en lien avec les ODD dans les Communes, l’étude sur la spatialisation des ODD en collaboration avec la DGCSODD, le renforcement du partenariat pour la mise en œuvre des ODD et la coopération décentralisée, la signature de nombreuses conventions entre le Gouvernement et les Communes pour des interventions au profit du développement durable. Parmi les membres de CGLU Afrique, l’ANCB grâce à ses réalisations fait partie des associations « mature ». En février 2020, en partenariat avec CGLU Afrique, l’ANCB a organisé le forum de Cotonou sur : « La Territorialisation en tant que levier pour accélérer la mise en œuvre des CDNS en Afrique : L’apport des Associations des Autorités Locales Africaines dans la mobilisation des villes africaines en faveur d’une action climatique ». Au mois de mars 2020, le nouveau siège de l’ANCB a été inauguré à Abomey-Calavi. Au cours du mois de juin 2021, elle a tenu une série de formation à l’attention de ses membres aussi bien sur le climat, le genre, la démocratie locale participative. La rencontre majeure sans nul doute le séminaire d’échanges pour la relance de la coopération décentralisée entre le Bénin et la France, organisée le 22 juin.

Edwige Totin