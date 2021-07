Formation en BTS, Licence et Master à l’Académie de Versailles en France: L’Ambassadeur Eusèbe Agbangla encourage les Elèves-Professeurs béninois

Photo de famille au terme de la cérémonie

Après plusieurs mois de formations techniques et professionnelles en BTS, Licence professionnelle et Master dans plusieurs lycées de l’Académie de Versailles en France, les 24 Elèves-Professeurs béninois bénéficiaires ont passé le cap de cette première année d’études. Une cérémonie présidée par l’Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire du Bénin en France, Eusèbe Agbangla, a sanctionné la fin de cette première année de formation. Devant un parterre de personnalités dont le Préfet délégué pour l’égalité des Chances auprès du Préfet des Yvelines, les autorités du Lycée Jules Ferry, le corps enseignant dudit établissement et les Elèves-Professeurs béninois, l’Ambassadeur Agbangla s’est réjoui de cette cérémonie qui offre l’occasion de faire une évaluation. Il indique que le Bénin a fait « l’option de la formation technique et professionnelle pour répondre à une politique de formation à l’emploi ». Après avoir remercié les autorités de l’Académie de Versailles, les responsables et enseignants des différents lycées qui ont accueilli les 24 Elèves-Professeurs, venus en France pour des formations techniques et professionnelles en BTS, en licence professionnelle et en Master, le Chef de Mission a salué les prouesses des stagiaires. Rappelant dans la foulée les dispositions prises par l’Exécutif béninois notamment la construction de nouvelles infrastructures, lycées, laboratoires et matériels appropriés d’ici 2023 pour les accueillir après leur formation, l’Ambassadeur Agbangla a rassuré les Elèves-professeurs que le chef de l’Etat tient fermement à la qualité de la formation des formateurs qu’ils suivent, en tant que futurs enseignants de type nouveau des lycées techniques et professionnels au Bénin. « L’option faite par le Gouvernement est irréversible » a affirmé l’Ambassadeur ajoutant, en référence à la décision du Conseil des Ministres du 30 juin concernant le recrutement de 662 aspirants que le Gouvernement a fait l’option de mettre à la disposition des lycées techniques agricoles. A sa suite, Eric Allies de Gavini, proviseur du lycée Jules Ferry, a témoigné de l’engagement et de la performance au travail des Elèves-Professeurs en cette année de BTS et remercié les équipes d’enseignants dudit lycée. « C’est un honneur d’avoir contribué par cette action très modeste au projet que le Gouvernement du Bénin nourrit pour vous », s’est félicité Raphaël Sodini, Préfet délégué pour l’égalité des chances auprès du Préfet des Yvelines. Intervenant à son tour, le porte-parole des Elèves-professeurs a remercié le chef de l’Etat, le Président Patrice Talon et témoigné la gratitude du groupe à l’équipe des enseignants et à tous les acteurs du système qui n’ont ménagé aucun effort pour cette première année de formation en BTS. « …Nous allons tenir haut l’étendard du Bénin sur cette terre étrangère par les meilleurs résultats pour le reste de la formation », a promis le porte-parole des Elèves-Professeurs à l’attention de l’Ambassadeur.

Rastel DAN