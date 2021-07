Affaires 39 hectares à Abomey-Calavi à la CRIET: Bada et ses co-accusés plaident non coupables, Dassigli et Codjia attendus mardi prochain

Le Maire Georges Bada

Conformément à l’annonce faite par les médias sur le procès des co-accusés dans l’affaire des 39 hectares à Abomey-Calavi, la Cour de Répression des Infractions Économiques et du Terrorisme a écouté le mardi 6 juillet 2021, les présumés. L’ancien maire de la commune d’Abomey Calavi Georges Bada et ses co-accusés ont plaidé non coupable. Mais après deux suspensions, le juge a renvoyé le dossier sous huitaine.

Ils sont au total 19 personnes à être placés en détention provisoire depuis décembre 2020. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, faux et usage de faux et escroquerie dans le dossier des 39 hectares bazardés dans la commune d’Abomey Calavi. Ils ont comparu devant la Criet ce mardi mais après les auditions, le dossier a été renvoyé sous huitaine, soit au mardi 13 juillet 2021. En effet, les juges ont écouté cet après-midi après la suspension, la déposition de l’ancien maire d’Abomey-Calavi, principal accusé dans cette affaire. Georges Bada a donné sa version des faits en expliquant qu’il n’a fait qu’exécuter une décision de justice qui ordonnait la rétrocession du domaine de 39 hectares à dame Kpohinto Zounon. Décision qui, à l’en croire, a été appuyée par le préfet de l’Atlantique, Jean-Claude Codjia. C’est donc pour rester en droite ligne avec son supérieur hiérarchique que l’ancien maire dit avoir mis sur pied une commission ad ‘hoc pour étudier le dossier dont les résultats ont été examinés à l’occasion d’un Conseil communal; Conseil au cours duquel, 35 conseillers sur 37 ont voté “Pour” en faveur de l’exécution de la décision judiciaire, d’où l’attribution de 325 parcelles à dame Kpohinto Zounon. Sur les 325 parcelles, dame Kpohinto n’a reçu que 110 parcelles avec des parcelles dont plusieurs conseillers sont devenus par la suite propriétaires. L’ancien maire Georges Bada dit n’avoir reçu aucune parcelle dans cette affaire dont il affirme ne rien maîtriser. A propos de ce dossier de bradage de 39 hectares, dame Kpohinto dit être flouée par l’ancien chef d’arrondissement d’Abomey-Calavi centre en la personne de Bernard Houssou à qui, elle aurait confié tout le dossier. « Le Ca Bernard Houssou ne m’a pas fait le point des parcelles vendues. Pire, il me dit de dire que c’est moi qui ait vendu lorsque la question me sera posée », a-t-elle confié. Face au juge, le Ca en question a donné sa version des faits sans que les juges ne soient visiblement convaincus. Pour dire que la première journée du procès sur l’affaire des 39 hectares à Abomey-Calavi, s’est achevée sans que le dossier ne soit vidé à la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme (Criet). Mais à la reprise le mardi 13 juillet prochain, le préfet de l’Atlantique, Jean-Claude Codjia et l’ancien ministre de la Décentralisation, Barnabé Dassigli, seront également écoutés.

Yannick SOMALON