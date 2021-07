Invité de Canal 3 Bénin: Yannick Somalon parle de son livre sur les Dockers qui sort bientôt

Invité de Tanguy Agoï, journaliste et animateur de l’émission littéraire ‘’Des livres et des lettres’’ sur la chaine de télévision Canal 3 Bénin, Yannick Somalon, journaliste aussi et auteur de l’ouvrage « Docker Béninois ! Occasionnel à vie, des sacrifiés à la mer, des témoignages émouvants » a abordé les raisons qui l’ont amené à écrire sur cette catégorie d’employés de la plateforme portuaire de Cotonou. Un essai pensé et conçu avec des témoignages des dockers, ainsi que des analyses et des propositions sur la situation de ces agents qui travaillent au port de Cotonou, sous la bannière de la Société béninoise des manutentions portuaires. Le lancement de cet ouvrage selon l’auteur est pour le 12 juillet 2021 à la Bourse du travail à Cotonou.

« Docker Béninois ! Occasionnel à vie, des sacrifiés à la mer, des témoignages émouvants ». C’est le tout premier ouvrage qui aborde le quotidien des dockers au Bénin. Écrit par le journaliste Yannick Somalon, cet ouvrage évoque les conditions de vie et de travail de ces agents qui, malgré le fait qu’ils soient déclarés à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) et employés par la Société Béninoise des manutentions portuaires ont du mal à vivre décemment de leur travail. Sur le plateau de l’émission, l’auteur a expliqué comment lui-même docker, a vécu dans le milieu, ce qui l’a d’ailleurs permis de comprendre beaucoup de choses et de vivre des expériences. Pour Yannick Somalon, être Docker ne veut pas dire qu’on est misérable comme beaucoup le pensent ou le disent dans la société. Il a précisé que les dockers sont des hommes à tout faire, ce sont de braves gens qui affrontent le vent marin, les navires et les marchandises qui viennent dans le pays par voies maritimes. Des exemples à l’appui ainsi que des témoignages, il pense que cette catégorie d’employés mérite mieux que le traitement que lui fait la société béninoise des manutentions portuaires.

Reconnaissant la force de la Sobemap, cette société qui traite bien ses clients et qui opère avec célérité, rapidité et performance sur la plateforme portuaire de Cotonou, le journaliste désormais écrivain, pense que la force de la Sobemap est sans aucun doute les dockers. Raison de plus pour cette société, dit-il, de revoir le système qui emploie ces agents. Pour Yannick Somalon, cet ouvrage se veut être un véritable plaidoyer à l’endroit des décideurs en vue d’une amélioration remarquable du quotidien de ces ouvriers qui constituent en réalité un maillon important dans le fonctionnement du port de Cotonou.

Laurent D. Kossouho