Fédération béninoise de cyclisme: Romuald Hazoumè reconduit président du comité exécutif

Les nouveaux membres élus du comité exécutif de la FBC

Le président de la fédération béninoise de cyclisme reste et demeure Romuald Hazoumè. Candidat à sa propre succession, il a vu son mandat renouvelé. Ceci, lors de l’assemblée générale de la fédération, le samedi 3 juillet 2021, à l’auditorium Marius Francisco du Comité national olympique et sportif Béninois. Il a battu au terme d’un vote serré (6 voix contre 5) son challenger, Darino Atalé. Le président Romuald Hazoumè qui bénéficie à nouveau de la confiance de la majorité pour poursuivre sa mission à la tête du cyclisme béninois, a d’abord remercié tous ceux qui l’ont choisi avant de livrer ses nouvelles priorités. «Aujourd’hui, le vélo béninois n’est plus dans les profondeurs du classement de l’UCI. Et c’est le fruit des efforts que nous avons fourni lors des 4 dernières années. Et notre ambition à présent est d’intégrer le top 10 de ce classement. Elle est également de qualifier au moins un coureur aux jeux olympiques Paris 2024», a-t-il déclaré avec beaucoup d’émotions. Il n’a pas manqué de remercier les partenaires de la FBC grâce à qui, les coureurs béninois disposent de matériels pour leur permettre de conduire le vélo béninois à la place dont rêve le président reconduit. Ayant conduit la phase des élections, le président du Cnos Ben, Julien Minavoa, a félicité le nouveau bureau et son président pour leur élections avant de les inviter à garder le cap afin de faire de leurs ambitions, une réalité.

A souligner que Romuald Hazoumè a dans ce nouveau bureau pratiquement tous les membres du bureau dont le mandat venait d’arriver à terme.

Anselme HOUENOUKPO