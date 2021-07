Face à la soudure alimentaire: Iréné Agossa propose la planification des réserves stratégiques alimentaires

Irené Agossa, le colistier du candidat Corentin Kohoué

Reçu sur la radio Royal Fm, le président du parti Restaurer la confiance (Rlc), Iréné Agossa a souligné qu’il y a un net contraste entre les félicitations que les institutions financières internationales adressent au Bénin et le quotidien réel des populations. Pour lui, si on félicite un pays au moment où sa population est affamée, incapable de réaliser l’autosuffisance alimentaire, c’est une nouvelle forme de colonisation sur le plan financier. « Est-ce que c’est ceux qui nous prêtent de l’argent qui vont nous féliciter ? Est-ce que c’est les institutions qui font le commerce de l’argent qui vont nous féliciter ? », s’est-il interrogé, avant d’affirmer que les félicitations ne doivent pas venir des institutions internationale, mais c’est plutôt l’acclamation des populations envers le Ministre des finances qui doit être cherché. « Il faut contracter des dettes, mais il faut que cela ait d’impacts sur la population afin qu’elle soit à l’aise. L’autosuffisance alimentaire n’est pas réalisée, mais on félicite qui ? », a-t-il ajouté. Pour endiguer ce mal, Iréné Agossa recommande que les réserves stratégiques alimentaires soient conçues par un Etat responsable. A le croire, c’est sur ça qu’on va féliciter le ministre des finances et le gouvernement.

Laurent D. Kossouho