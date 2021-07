Conseil national du parti Mouvement populaire de libération de Sabi Sira Korogoné: Alternance à la tête du MPL, Expérience Tèbé aux commandes

Sabi Sira Korogoné, président sortant et le nouveau président, Expérience Tèbé du parti Mouvement populaire de libération (Mpl)

Les membres du parti Mouvement populaire de libération (Mpl) étaient en Conseil national ce samedi 3 juillet 2021 au Palais de Gratitude. A l’issue de ces assises, Expérience Tèbé a été élu président du parti en remplacement de Sabi Sira Korogoné. Par ailleurs, le parti a pris de nouvelles résolutions pour s’imposer dans l’arène politique béninoise.

Créé le 12 septembre 2019, le parti Mouvement populaire de libération (Mpl), autrefois dirigé par Sabi Sira Korogoné a désormais un nouveau président. Il s’agit de Expérience Tèbé, précédemment secrétaire général de cette formation politique de l’Opposition. Son élection est intervenue le samedi dernier lors du Conseil national du parti tenu en présence de plusieurs ténors de l’Opposition béninoise. Fidèle à sa vision d’œuvrer pour la restauration de la démocratie au Bénin, le parti Mpl a réaffirmé son engagement de s’opposer à la gouvernance actuelle. Il l’a fait savoir par la voix de son président sortant Sabi Sira Korogoné. « Nous sommes un parti de jeunes sans casserole, un parti d’aînés responsables, un parti de femmes battantes, mais un parti d’Opposition. La ligne n’a pas changé jusqu’à aujourd’hui et nous avons décidé de continuer à être de l’Opposition », a-t-il déclaré. Pour atteindre l’objectif principal du parti qui est d’œuvrer pour l’alternance au pouvoir, il a invité ses pairs à mener une lutte pour l’intérêt supérieur du peuple, et non une lutte personnelle ou basée sur la vengeance. Présent à ces assises, l’Opposant Antoine Guédou, président du parti Gsr a exhorté les membres du Mpl et ses responsables au courage, à la témérité et à la vigilance. « Vous venez de relancer le débat et je voudrais inviter tous les partis du Bénin en général et singulièrement le partis d’Opposition à pendre toute la mesure de l’appel. Nous devons nous départir de nos idées selon lesquelles sans nous, rien ne vaut. Nous devons travailler pour la Nation, l’intérêt général, la sauvegarde du minimum commun voire de la patrie. Laissons tomber nos querelles du passé », a-t-il insisté. Au nom du parti Fcbe, Salomon Odjo a appelé les partis d’Opposition à l’union « pour que prochainement l’Opposition puisse prendre le pouvoir et gérer les affaires publiques du pays autrement que ce qui se passe actuellement ».

Des résolutions prises lors des assises

Au cours de leur Conseil national, les membres du parti Mouvement populaire de Libération (Mpl) ont abordé plusieurs sujets relatifs à la politique nationale, aux difficultés liées à la cherté des denrées alimentaires et au chômage des jeunes. En vue d’affronter efficacement les prochaines joutes électorales, le parti a décidé de garder sa posture de parti d’Opposition, de restructurer son organigramme en insérant désormais les coordinations des circonscriptions électorales, engager le processus de participation aux prochaines élections législatives, procéder à la déradicalisation des positions afin d’enclencher des discussions avec toute la classe politique, faire des propositions au Gouvernement dans le cadre de l’autosuffisance alimentaire et de lutte contre le chômage des jeunes, appeler toutes les Institutions de la République à prendre leurs responsabilités sur la situation politique, économique et sociale du pays. « Nous sommes dans une posture où il va falloir nous battre sur notre gauche, mais également sur notre droite, pour nous imposer et nous rendre incontournables d’ici 2023 », a laissé entendre le Secrétaire général, Expérience Tèbé devenu président du Mpl à l’issue de ce conseil national.

Laurent D. Kossouho