Bodybuilding et Fitness Le premier championnat de la fédération tenu

Quelques athlètes lors de la compétition

La désignation des tous premiers champions de la fédération béninoise de bodybuilding a été chose faite. C’est à l’issue de la première édition du championnat national que le comité exécutif que préside Bienvenu Vodounou, a organisé au profit des pratiquants de la discipline, le samedi 3 juillet 2021, à la salle des fêtes Majestic de Cotonou.

Pour ce coup d’essai qui se révèle coup de maître, l’organisation a enregistré une quarantaine d’athlètes répartis par catégorie. Et à l’arrivée, Romain Zannou, Prudence Dossa, Honoré Zossou et Fidel Gnintoungbé sont ceux qui ont séduit le jury à travers leurs poses. Romain Zannou a décroché le titre de champion dans les catégories des nouveaux poseurs et body fitness. Dans la catégorie des 65kg à 75kg, c’est Prudence Dossa qui est venu en tête. Chez les 75kg à 85kg, c’est Honoré Zossou qui a occupé la première place tandis que chez les plus de 85kg le grâle est revenu à Fidel Gnintoungbé. Après ces désignations, le jury a procédé à la nomination du champion des champions. Et à ce niveau, c’est Prudence DOSSA, champion de la catégorie des 65kg à 75kg qui a ravi la vedette aux autres vainqueurs des autres catégories. Au terme de ce rendez-vous, le président Bienvenu Vodounou a félicité le comité d’organisation qui a mis les petits plats dans les grands pour faire de ce coup d’essai un coup de maitre. «Nous avons eu de très belles poses. Les candidats ont montré de la matière. Ce qui augure d’une bonne suite pour notre fédération», a déclaré Bienvenu Vodounou, président de la Fédération Béninoise de Bodybuilding et Fitness, très heureux de l’aboutissement de ce projet. Il a remercié le public qui a fait massivement le déplacement et aussi les autorités sportives pour leur accompagnement et soutien. «Nous sommes très satisfaits au niveau du bureau exécutif d’avoir réussi ce pari. On prend le rendez-vous pour la saison prochaine. Nous croyons vivement au destin de ce sport. Car, nous allons révéler le Bénin au plan sportif par le bodybuilding», a-t-il ajouté. «Ce samedi 03 Juillet 2021 est aussi un grand jour, un jour de joie immense pour les acteurs de bodybuilding au Bénin. L’organisation d’un championnat national constitue la raison fondamentale et fondatrice d’une fédération sportive. Le championnat demeure la meilleure tribune qui permet aux athlètes d’étaler leur savoir-faire, leurs capacités ainsi que leurs potentialités techniques et physique. L’organisation de ce premier championnat national donne la preuve de l’engagement des membres du bureau exécutif à assurer la promotion et le développement de la pratique du bodybuilding et du fitness dans notre pays», a laissé entendre Ernest Guillaume Sossou, Directeur de Cabinet du Ministre des Sports.

Classement par catégorie

Catégorie Body 3 : 65-75 KG

1er Prudence Dossa (No 38)

2e Kabirou (No 93)

3e Kumar (No 35)

4e Pesso Sagui (No 22)

5e Hubert Zannou (No 109)

Catégorie Body 2 : +75-85KG

1er Honoré Zossou (No 108)

2e Djiman Agbo (No 28)

3e Gilchrist Gomez (No 23)

4e Arnold Gbindou (No 102)

5e Assion Djondo (No 60)

Catégorie Body 1 : 85-95KG et plus

1er Fidel Gnintoungbé (No 20)

2e Ntoutou Mou (No 31)

3e Mohamed Nachirou (No 18)

4e Suleman (No 30)

SUPER PODIUM

1er Prudence DOSSA (No 38)

2e Romain ZANNOU (No 77)

3e Fidel GNINTOUNGBE (No 20)

4e Honoré ZOSSOU (No 108)

Anselme HOUENOUKPO