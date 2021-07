Démissions incessantes dans les partis: Le malaise emballe la mouvance

Des démissions s’enchainent ces derniers mois au sein de certaines formations politiques de la mouvance, suscitant davantage d’interrogations. Que se passe-t-il réellement dans les couloirs de ces nouveaux partis engendrés par la récente ère du système partisan ? Les responsables à divers niveaux ont-ils encore la situation en main ? Qui a intérêt à saborder ainsi la mise en œuvre d’une réforme politique majeure et historique à laquelle tiendrait tant son initiateur, Patrice Talon ? Quels lendemains faut-il prédire à ces partis politiques, qui à peine nés, connaissent déjà de tels glissements de terrain non mineurs ? Tout un tas de préoccupations qui ne manqueraient pas de perturber le sommeil en ce moment dans la famille mouvancière. Le parti Bloc républicain (Br) en a enregistré plusieurs déjà. Tantôt, c’est un leader politique local d’une région donnée, tantôt c’est un élu communal, comme ce fut le cas récent de Gilles Agossa, conseiller communal à Abomey-Calavi. Ou encore, une personnalité de haut niveau du parti, tel l’actuel ministre de la culture, Jean Michel Abimbola, alors vice-président du Br, pour avoir porté et conduit indûment des candidats dans son fief politique, Pobè, aux dernières communales, sans l’aval des hautes instances du parti. Il en avait subi une sanction de suspension, avant de prendre lui-même la décision de démissionner du parti.

Si au sommet du Br, la sérénité serait toujours de mise face à ces ébranlements qui ont fait moult dans l’opinion nationale, le fait ne semble pas moins affecter le parti. Même si elle ne banalise ces démissions continuelles, une source interne qualifie les démissionnaires de « reversés au Br », rassuré que le cordon ombilical du parti est resté solide, parce que porté par ses inspirateurs et créateurs originels, toujours en place.

L’autre parti soutenant le président Patrice Talon qui connait également ces coups de semonce depuis peu est Moele-Bénin. Il ne s’agit pas ici des démissions, mais des suspensions inattendues de responsables comme le cas du secrétaire général de Moele-Bénin, Céphyse Béo Aguia, qui jusqu’à récemment, portait l’étendard du parti partout où besoin est. Si les instances du parti se sont abstenues de donner des précisions sur la place publique sur les vraies raisons, se contentant d’évoquer « l’indiscipline », des sources rapportent qu’il s’agirait des désapprobations vivement exprimées par le Sg sous sanction, à la suite de la nomination récente par le Chef de l’Etat d’un membre du parti au poste de préfet du Mono.

Les textes qui régissent la vie et le fonctionnement de ces nouvelles formations et la gouvernance de rigueur et de discipline qui s’instaure en ces nouveaux temps au Bénin ne sont pas à exclure du branle-bas actuel en leur sein. Mais il ne faudrait pas non plus ignorer que la classe politique béninoise conserve toujours dans ses rangs des acteurs aux appétits gloutons. Et quand leurs intérêts personnels sont parfois en difficulté, ils sont prêts à faire feu de tout bois pour les défendre, dussent-ils mettre en péril les nobles idéaux qui fondent l’existence du parti. D’une manière ou d’une autre, le malaise est perceptible et semble évoluer en crescendo, avec des risques d’ébullitions plus fortes aux conséquences incalculables, dans la famille politique du président Talon, si les différents responsables ne prennent pas la situation très au sérieux.

Christian Tchanou