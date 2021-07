Communication digitale et Corporate Branding: ADEJ outille bientôt 1000 entrepreneurs

La photo de famille à la fin du lancement du programme Boost your Business

Le Directeur Général de l’Agence de Développement de l’Entrepreneuriat des Jeunes (ADEJ) Kingnidé Paulin Akponna a procédé ce jeudi 1 juillet 2021 au lancement officiel du Programme «Boost your Business» à Azalaï Hôtel à Cotonou. Organisé en partenariat avec l’ADEJ, une structure mise en place par le Gouvernement en réponse à sa volonté de promouvoir l’entrepreneuriat de croissance, le Programme «Boost your Business» vise à outiller 1 000 entrepreneurs dans 10 villes du Bénin à savoir : Cotonou, Porto-Novo, Abomey-Calavi, Ouidah, Klouékanmey, Bohicon, Parakou, Savalou et Savè, sur la communication digitale et le corporate Branding. « Il s’agira d’aider les bénéficiaires à travers des MasterClass sur l’usage des TIC, à maintenir leurs activités grâce au digital et augmenter leur chiffre d’affaires pour faciliter la croissance de leurs entreprises, dans un contexte post Covid-19 », a souligné la Directrice de WURAMI, Ayodélé Ogni. Selon les explications du Directeur Général de l’ADEJ Kingnidé Paulin Akponna, la structure a accepté ce partenariat avec WURAMI pour accompagner cette série de renforcement des capacités qui se déroulera sur l’ensemble du territoire national. « Parce que nous visons aussi à réduire les disparités en nous inscrivant dans la politique du Gouvernement qui depuis avril 2016, reconstruit le Bénin afin que nous ayons tous l’égalité d’accès au service public. Dans ce sens, le numérique joue un rôle très important », a déclaré Kingnidé Paulin Akponna. Il a pour finir, invité les participants à une attention particulière pour un meilleur résultat à la fin du programme.

Edwige Totin