Mandat 2021-2022 du Lions Club Ouidah-Kpassè: Sènamy Christelle DAN et son équipe s’installent pour le rayonnement du Club

La Présidente Sènamy Christelle Dan

Le vent de l’espérance pour un Club plus uni et plus dynamique souffle désormais sur le Lions Club Ouidah-Kpassè. Et pour cause, l’engagement de la nouvelle présidente Sènamy Christelle Dan et de son équipe à redorer le blason du Club. Ils l’ont fait savoir à l’occasion de la cérémonie de passation de charge qui a connu la présence des Past Officiels et Présidents du Lions Club Ouidah-Kpassè, du Président de la Zone 13 Félicien Ogoudikpè, des Léo et amis de la Zone 13. C’était le mercredi 30 juin 2021 à Majestic.

Un nouveau mandat s’ouvre pour plus de rayonnement et d’actions humanitaires au sein du Lions Club Ouidah-Kpassè. Sènamy Christelle Dan reconnue pour sa combativité, son leadership, son sens de management et son engagement à œuvrer pour la réduction des peines des couches les plus défavorisées a pris les rênes du Lions Club Ouidah-Kpassè, pour le compte du mandat 2021-2022. Au cours de cette cérémonie de passation de charges, l’honneur est venu à la présidente sortant Christine Kinifo, de dresser le bilan des actions menées au cours de son mandat. Si le parcours s’est avéré reluisant avec une panoplie d’actions, plusieurs défis restent également à relever. A l’en croire, le nouveau bureau dirigeant devra entre autres, agir sur le plan organisationnel du Club, veiller à la mise en œuvre du Plan d’actions, assurer la formation continue des nouveaux secrétaires, renforcer la communication au sein du Club pour une meilleure visibilité de ses actions. « C’est en mettant en considération ces quelques points que le Club retrouvera ses lettres de noblesse », a insisté la Past Présidente. Après avoir procédé à l’intronisation de la nouvelle présidente Sènamy Christelle Dan et de son équipe, le Président de la Zone 13, Félicien Ogoudikpè a convié le bureau entrant à se pencher sur le dynamisme des membres du Lions Club Ouidah-Kpassè notamment le Léo Club Ouidah-Espérance, et la réalisation des œuvres selon les 5 causes humanitaires du Lions Club International. Les défis à relever restent donc importants pour les membres du Lions Club Ouidah-Kpassè et aussi, pour la nouvelle équipe dirigeante. Prenant enfin la parole, la nouvelle présidente Sènamy Christelle Dan a rassuré l’assemblée des Lions de l’engagement de son équipe à relever les nombreux défis afin de hisser très haut le Lions Club Ouidah-Kpassè. Ce dynamisme s’illustre à travers plusieurs actions qui devront meubler le mandat 2021-2022, démarré le lundi 1er juillet 2021. Il s’agit, entre autres, des actions humanitaires conformément aux 5 causes humanitaires du Lions Club International, du renforcement des capacités de ses membres. Sènamy Christelle Dan entend également axer son mandat sur la valorisation des ressources de la forêt sacrée et classée de Kpassè. « Vous n’êtes pas sans savoir que notre chère commune est également caractérisée par une ressource naturelle et très riche qu’est la forêt sacrée de Kpassè. Notre action sera ainsi axée sur la valorisation de ses richesses et potentialités », a-t-elle fait savoir avant dire compter sur la disponibilité de la présidente sortant et des Past Présidents pour la réussite de son mandat. Un appel auquel les Lions ont fièrement répondus.

