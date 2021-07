Activité politique: Le BR relance le processus d’installation de ses structures décentralisées

Suspendu par note de service le 05 mars 2021 à cause des présidentielles 2021, le processus d’installation des structures décentralisées du parti Bloc Républicain vient d’être relancé par le Secrétaire Général National Abdoulaye Bio Tchané. C’est à travers une décision rendue publique ce 1er juillet 2021. Ce processus sera suivi par beaucoup d’autres activités et ce, selon les règles du parti, en vue de préparer en bonne et due forme les législatives de 2023. Cette décision est la preuve que les nombreuses démissions de certains membres du parti n’émeuvent pas la consolidation et le bon fonctionnement des activités au sein du parti du cheval cabré. Il est aussi important de rappeler que cette décision a pour objectif de relancer la machine du BR pour une préparation harmonieuse des législatives de 2023.

