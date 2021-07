Wilfrid Léandre Houngbédji à propos de l’affaire 145 kg de drogue: «Le Bénin restera un espace où il sera fait tolérance zéro au trafic de drogue»

Le Porte-parole du gouvernement Wilfried Léandre Houngbédji

Le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement, Wilfrid Léandre Houngbédji s’est prononcé sur l’affaire des 145 kg de drogue qui défraie la chronique depuis quelques jours. C’était à l’issue du point de presse du conseil des ministres tenu le mercredi 30 juin 2021. L’ancien journaliste n’est pas allé du dos de la cuillère avant de confirmer la volonté du gouvernement à lutter efficacement contre ce phénomène. En effet, le gouvernement n’est pas resté muet à propos de l’affaire relative à la découverte de 145,5 kg dans un conteneur et pour laquelle une dizaine de personnes sont placées en détention. Pour le Porte-parole du gouvernement, le Bénin restera un espace où il se fera ‘’zéro tolérance’’ au trafic de drogue. « Depuis 2016, le Gouvernement du Bénin a affiché une tolérance zéro à la pratique du trafic de drogue. Cela a amené à des prises remarquables dans notre espace portuaire », a déclaré Wilfried Léandre Houngbédji. Selon ses explications, l’Etat a adopté une démarche qui permet à la justice de faire son travail. Il a saisi l’occasion pour saluer les services de police et la justice qui ont conduit l’opération. « La justice s’étant saisie du dossier, (…) des arrestations ont eu lieu (…) la justice va continuer son travail (…) nous serons tous informés du contenu des tenants et aboutissants réels de ce dossier, de l’implication des uns et des autres ou de leur non implication (…) et dans tous les cas le Bénin restera un espace où il sera fait tolérance zéro à la pratique », a expliqué le Porte-parole du gouvernement, en marge du conseil des ministres.

Yannick SOMALON