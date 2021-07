Investissement dans le secteur industriel privé: John Igué salue une décision de Patrice Talon

L’ancien ministre de l’industrie chargé de la restructuration des entreprises publiques, John Igué s’est prononcé suite à l’annonce du retour de l’Etat dans le secteur industriel. Il affirme épouser totalement cette vision du Président Patrice Talon, convaincu que le Bénin peut former des cadres compétents par les activités productives de haut niveau, à commencer par l’industrialisation. Pour lui, cette option vient répondre à la problématique de l’emploi des jeunes, invitant les dirigeants à adapter la formation des apprenants aux besoins de ces futures unités de production. « Je soutiens le Président Talon pour cette orientation qui va dans deux sens : l’industrialisation et la réforme des structures de formation scolaire. Sans cette réforme, l’industrialisation ne saurait être possible. Les deux sont liées. Il faut des compétences…», a-t-il dit. Cette réforme phare du deuxième quinquennat du Président Patrice Talon est donc la bienvenue chez cet ancien ministre et fin-connaisseur du secteur industriel. Par ailleurs, John Igué soutient que cette mesure va sauver le pays, car cette réforme marche bien au Nigeria où l’Etat a réorganisé le secteur privé autour des spécialisations. Les Ghanéens ont suivi les Nigérians en créant certes un secteur industriel dynamique mais essentiellement axé sur les Pme/Pmi, a-t-il fait savoir aussi. Néanmoins, John Igué regrette que le Bénin ait connu le plus grand échec dans le secteur textile. Selon lui, les industries textiles telles que l’Ibetex de Parakou, la Sobetex de Cotonou et la Sitex de Lokossa fermées ont un impact considérable sur la production industrielle. « On a complètement échoué alors que nous sommes actifs dans le secteur du coton et aujourd’hui nous sommes le premier producteur de coton en Afrique. Vous voyez que c’est une contradiction ! On a la matière première mais on n’a pas d’unités pour la transformer. C’est pour cela que je salue ce projet du président Talon. S’il peut rouvrir les industries textiles, ça va être une très bonne chose », ajouté.

Alban Tchalla (Stag.)