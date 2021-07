Don d’équipements médicaux au Gouvernement: Le Japon renforce le système sanitaire béninois

Benjamin Hounkpatiin, ministre de la santé

20 respirateurs, 18 moniteurs patients et 8 tentes de toilettes temporaires. C’est le premier lot d’équipements médicaux don du peuple japonais octroyé au gouvernement pour renforcer le système sanitaire béninois. Les matériels ont été réceptionnés le vendredi 25 juin dernier par le Ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin. C’était au cours d’une cérémonie qui a connu la présence de l’Ambassadeur du Japon près le Bénin, Takahisa Tsugawa, et bien d’autres personnalités. Estimés à un montant de trois cent millions de Yens japonais, équivalent à un milliard cinq cent millions de francs CFA, ces matériels ont été octroyés dans le cadre du « Projet de fourniture d’équipements médicaux », piloté par le Japon. Lors de la cérémonie, le premier citoyen japonais au Bénin, Takahisa Tsugawa, a souligné que ce projet est une initiative du Ministre des Affaires étrangères du Japon, Toshimitsu Motegi qui va contribuer au renforcement du système sanitaire du Bénin pour une bonne prise en charge des patients de la COVID-19 et d’autres maladies. Prenant ensuite la parole, le Ministre de la Santé, Benjamin Hounkpatin, a remercié, au nom du gouvernement du Bénin, le peuple japonais en particulier l’initiateur du projet Toshimitsu Motegi, pour avoir une fois encore contribué à l’amélioration du système sanitaire du Bénin en cette période de crise sanitaire. Il a également affirmé que le projet permettra une bonne prise en charge des personnes infectées par la COVID-19 au Bénin, notamment des patients avec le symptôme grave. Pour finir, le Ministre Benjamin Hounkpatin n’a pas manqué de réaffirmer son engagement à œuvrer pour un usage adéquat des équipements reçus. Toujours dans le cadre de ce projet, un lot de matériels médicaux composé d’un système de radiographie, de 15 électrocardiogrammes, de 4 ambulances 4×4 et de 9 respirateurs, est également prévu pour améliorer le système sanitaire du Bénin.