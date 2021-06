Don de vélos aux apprenants dans la commune de AGBANGNIZOUN: La Fondation Santhum au secours des démunis de Zoungbo Tossota

Un bénéficiaire recevant son vélo des mains du Directeur Maxime Fortin

L’Ecole primaire publique de Tossota a servi de cadre, ce samedi 26 juin 2021, à la cérémonie de remise de vélos à quarante apprenants démunis de Zoungbo Tossota dans la commune d’Agbangnizoun. Il s’agit d’une initiative de la Fondation Santhum que dirige Maxime Fortin. La cérémonie s’est déroulée sous la conduite de Serge Djogbénou, en présence du Professeur Titulaire Albert Tingbé Azalou, digne fils d’Agbangnizoun qui ne cesse d’accompagner les initiatives de la jeune génération.

D’un coût global d’un million huit cent quarante mille francs Cfa, ces vélos ont été offerts à quarante apprenants de Zoungbo Tossota qui fréquentaient jusque-là à pied les collèges d’Adingnigon, de Cana 2, d’Adanhondjigon et le Ceg 4 Bohicon. Cette œuvre utile de la Fondation Santhum est partie d’un constat fortuit que son Directeur Maxime Fortin a fait sur une apprenante en classe de CM2 à l’Epp Zoungbo Tossota, puis il a décidé ensemble avec ses amis de doter l’école d’une cantine pour pallier à l’indigence qui ne permettait pas aux enfants de bien étudier. Malheureusement, cette initiative n’a pas connu un aboutissement. C’est suite à cela que René Kotto a œuvré afin que cet ancien projet puisse être concrétisé. Toujours grâce à Maxime Fortin, un centre hospitalier à l’image de Saint Camille de Davougon est en train d’être érigé entre Tossota et Adanhondjigon sur un domaine de près d’un hectare. A l’occasion de la cérémonie de remise de ces vélos, le chef village de Tossota s’est réjoui de ce don qu’a bénéficié une partie des élèves démunis. Comme lui, le Chef d’Arrondissement d’Adingnigon, Firmin Nansi a remercié l’heureux donateur qui a eu l’honneur de penser à une de ses localités. Le facilitateur du projet, René Kotto, qui a mis son charisme au service de sa localité et faisant jouir aux écoliers et élèves le partenariat Canada-Tossota, a fait la genèse de son amitié avec Maxime Fortin. La Fédération départementale des parents d’élèves du Zou représentée par son vice-président, Victor Ablessou a félicité le facilitateur René Kotto et son bienfaiteur Maxime Fortin pour avoir impacté l’avenir de quarante jeunes issus des couches vulnérables. Le Directeur de la Fondation Santhum, Maxime Fortin a, pour sa part, saisi l’occasion de cette cérémonie pour mieux informer l’assistance sur l’objectif de sa Fondation qui a pour vocation d’œuvrer pour le bien-être des jeunes élèves de cette localité. Maxime Fortin s’est réjoui de la forte mobilisation des autorités en charge de l’éducation du Zou et des populations de l’arrondissement d’Adingnigon pour soutenir l’événement. En recevant le don, le représentant des récipiendaires a, quant à lui, exprimé sa profonde gratitude au Directeur de la Fondation Santhum et toute son équipe pour avoir impacté positivement l’avenir scolaire de quarante écoliers et élèves de Tossota. Témoin de cette noble initiative, le Professeur Titulaire Albert Tingbé Azalou, digne fils d’Agbangnizoun, a saisi l’occasion pour saluer avec force le geste salvateur de la Fondation Santhum. Il a profité pour prodiguer aux récipiendaires de sages conseils. Selon l’enseignant du supérieur à la retraite, à travers la mise à disposition des apprenants des moyens de déplacement, c’est le chemin de l’excellence qui est en train d’être pris et ces enfants sont appelés à relever le défi de leur génération pour amener la Fondation Santhum à faire plus dans et pour la commune d’Agbangnizoun. Au terme de cette cérémonie, René Kotto et tout son entourage ayant œuvré pour la réussite de cette coopération ont été distingués.

Laurent D. Kossouho