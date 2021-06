Microcrédit Alafia: Les assistants sociaux CPS outillés

Le Ministère des Affaires Sociales et de la Microfinance a organisé les 17 et 18 juin 2021 à Parakou, un atelier de formation au profit des agents des Centres de Promotion Sociale (CPS) de cinq départements du nord et du centre du pays sur la microfinance et le mécanisme de fonctionnement du microcrédit Alafia. Une initiative du Fonds National de la Microfinance (FNM), approuvée par le ministère qui vise à outiller ces assistants sociaux en service dans les CPS et régulièrement en contact avec les populations sur les techniques de demandes de crédit, le mode de remboursement et les avantages qu’il y a à recourir aux services financiers pour sortir de sa situation de vulnérabilité tout en respectant les clauses du contrat de prêt. Au terme de cette session de formation de deux jours, ces fonctionnaires des CPS venus des départements de l’Atacora, la Donga, l’Alibori, le Borgou et les Collines ont été outillés pour mieux sensibiliser et orienter les usagers de leurs services vers les Systèmes Financiers Décentralisés (SFD), partenaires du FNM. Selon le Directeur général du Fonds National de la Microfinance, Abdou Rafiou Béllo, les participants deviendront les ambassadeurs du microcrédit Alafia, un outil de lutte contre la pauvreté, conçu par le Gouvernement du Bénin au profit des couches vulnérables. Il s’est réjoui de l’organisation de cet atelier de formation au cours duquel les participants ont eu les rudiments nécessaires pour sensibiliser les populations sur le Microcrédit Alafia. « Cette formation vise également à amener les agents des CPS à s’impliquer davantage dans la mise en œuvre de la politique de l’État en matière de microfinance », a indiqué le Secrétaire général du ministère, Pascal Wélé Idrissou dans son discours de lancement.

Edwige TOTIN