Commémoration de l’an 4 du second compact du Millennium Challenge Account – Bénin II: Gabriel DEGBEGNI présente les grandes réussites et les perspectives du MCA II

Après 4 années de mise en œuvre du second compact du Millennium Challenge Account – Bénin II (MCA-Bénin II), les responsables en charge du programme ont tenu une conférence de presse ce mardi 22 juin 2021, à Cotonou. Il était question pour le représentant résident du MCA Christopher BROUGHTON et de Gabriel DEGBEGNI coordonnateur national du chargé de la mise en œuvre du projet, de faire le point des grandes réussites du Programme et d’annoncer les perspectives à une année de sa fin.

Entièrement consacré au secteur de l’énergie, le compact 2 du MCA Bénin, est entré en vigueur le 22 Juin 2017. Célébrant les 4 années de mise en œuvre, les responsables du programme ont confirmé l’importance de la mise en œuvre de ce programme dont la finalité est l’amélioration des conditions de vie des populations béninoises à travers la disponibilité d’une électricité fiable, de bonne qualité et en quantité. En effet, pour le représentant résident du MCA Christopher BROUGHTON, ce 2eme Compact est le plus grand don, jamais octroyé au secteur de l’électricité au Bénin avec un montant de 375 millions de dollars US, équivalent à 207 milliards de F CFA. Avec une contribution du gouvernement béninois au financement de 28 millions de dollars US, le Compact comprend quatre projets qui dans leur ensemble contribuent à une transformation et modernisation multi générationnelle de ce secteur clé pour la croissance économique du Bénin. Il s’agit selon le représentant résident, du Projet de réforme politique et de renforcement institutionnel, du Projet de production d’électricité, celui de distribution d’électricité et le Projet d’accès à l’électricité hors-réseau. Dans son intervention, le représentant résident a rappelé que la quatrième année marque le début des grands travaux au plan nationale. Ce qui a permi aux populations, de connaitre la réduction des baisses de tension et la réduction de la fréquence et de la durée des interruptions du fait de l’augmentation de la fiabilité du réseau.

Les grandes réussites

Après l’allocution très remarquable du représentant résident, le coordonnateur national, du programme MCA II, Gabriel Dégbègni a rappelé dans ses explications, que malgré la persistance de la pandémie de la COVID-19, les activités ont continué au niveau des quatre (4) projets. Ce qui a permi en termes d’évolution de remarquer : l’amélioration du secteur et l’accès à l’électricité de certaines localités situées à plus de 7 km du réseau de la SBEE, le démarrage de la construction des lignes électriques, des postes électriques, l’appui à la mise en vigueur des normes et de l’étiquetage énergétique des lampes, des climatiseurs et des réfrigérateurs ; la réalisation des audits énergétiques de 20 structures de l’administration publique et au niveau de 10 entreprises industrielles ; l’appui aux 10 entreprises industrielles à la mise en place d’un système de management énergétique suivant la norme ISO 50001 et l’appui à l’entrepreneuriat féminin dans le secteur de l’électricité à travers des formations identifiées sur la base de leurs besoins spécifiques et d’un mentorat, qui ont permis à 25 femmes entrepreneures d’être compétitives sur le terrain et d’étendre leurs marchés.

Toutes choses qui ont permis le Renforcement des capacités nationales de distribution d’électricité et amélioration de la qualité de la tension électrique, l’amélioration de la productivité des entreprises à travers la réduction des pertes et amélioration de la compétitivité des entreprises. Dans ce sillage, le coordonnateur national a mis l’accent sur le développement de l’industrie, du tissu économique, et des services sociaux de base. Ce qui a permi également de créer plus d’opportunités économiques pour les ménages, plus d’opportunités d’emplois nouveaux et surtout la réduction de la pauvreté.

Des perspectives pour la dernière année Sur les douze (12) prochains mois, le Programme MCA-Bénin II prévoit, entre autres : la poursuite et la fin des travaux de construction des lignes et postes électriques (Cotonou et Région) ; l’accès à l’électricité hors-réseau de 127 localités ; la mise en place d’un laboratoire d’essai des réfrigérateurs ; le renforcement du laboratoire d’essai des lampes au niveau de l’EPAC ; la fin des travaux d’installation électronique du centre de Dispatching ; la poursuite de la prise en compte du genre et de l’inclusion sociale dans les projets.

Yannick SOMALON