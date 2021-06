Audience au CES: Le nouveau médiateur Pascal Essou prend contact avec Tabé Gbian

Le Médiateur de la République, Pascal Essou et le président du Conseil Économique et Social (CES), Tabé Gbian

Le Médiateur de la République, Pascal Essou était chez le président du Conseil Économique et Social (CES), Tabé Gbian le mardi 22 juin dernier. Il était essentiellement question de prendre contact avec son homologue, parler de la vie de leur organe et du lien entre eux. «Avec le président du CES, nous avons discuté de la vie de nos institutions. Nous avons écouté et noté ses conseils en tant que notre doyen», a confié Pascal Essou. Parlant du lien entre les deux organes, le Médiateur de la République a fait savoir que les deux institutions ont fondamentalement le volet social de commun. Il n’a pas occulté d’exprimer sa gratitude au Président Tabé Gbian, pour son soutien et sa présence lors de sa prestation de serment le mercredi 19 mai dernier, conformément à l’article 5 de la loi instituant le Médiateur de la République. Selon Pascal Essou, les échanges ont été fructueux et rassurants. L’ancien Parlementaire a également rappelé que la démarche de ce jour s’inscrit bien dans la logique d’une série d’initiatives en perspective en termes d’activités au niveau du Médiateur de la République.

Edwige TOTIN