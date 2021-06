Amélioration du réseau électrique: La Banque Mondiale débloque 200 millions de dollars pour le Bénin

Près de 200 millions de dollars de l’Association Internationale de Développement (IDA) approuvés par Banque mondiale seront investis au Bénin pour faciliter le raccordement en énergie électrique. Environ 2 000 km de lignes en moyenne tension et 4 000 km de lignes basse tension seront construites ou réhabilitées dans 1 100 localités et 80 000 kVa de transformateurs installés. Plus 20 000 éclairages publics seront également installés dans les zones ciblées. Le projet impactera plus de 150 000 ménages (dont 25 % dirigés par des femmes), 1 000 petites et moyennes entreprises (dont 20 % dirigées par des femmes) et 500 services publics de base seront raccordés au réseau. C’est ce qui ressort d’un communiqué de presse de l’institution financière. Il précise que cette opération s’aligne sur les résultats de l’étude et la planification indicative géospatiale de l’électrification achevée en novembre 2020, qui montre que d’ici 2025, environ 91% de la population du Bénin vivrait à moins de 7 kilomètres du réseau. Selon le même communiqué, le projet soutiendra la mise en œuvre des réformes clés de la stratégie d’électrification du Bénin, en complément au Projet d’Amélioration des Services Energétiques de 60 millions de dollars en cours. Il financera aussi l’assistance technique et les activités de renforcement des capacités dans le secteur de l’énergie électrique. Aussi, ce financement permettra-t-il de mener des travaux de densification et d’extension pour renforcer l’accès aux services d’électricité du réseau aux ménages, aux petites et moyennes entreprises ainsi qu’à certains services publics de base. À ce sujet, Atou Seck, responsable des opérations de la Banque mondiale pour le Bénin a fait observer que « les gains économiques s’accroissent lorsque l’électricité augmente en disponibilité. Cette opération offrira des avantages sociaux aux ménages et des opportunités commerciales aux micro, petites et moyennes entreprises qui ont besoin de l’énergie disponible et à moindre coût pour se développer ». Il ajoute de même que « le manque d’électricité empêche l’adoption de technologies modernes et diminue la qualité de la prestation de services tels que les soins de santé, l’éducation et d’autres services publics. L’électrification des écoles et des cliniques va permettre à coup sûr d’améliorer les indicateurs du pays en matière d’éducation et de santé ».

Alban Tchalla (Stag.)