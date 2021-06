Vie des partis politiques: Sylvie de Chacus prend la présidence de l’Udbn

La présidente sortante Claudine prudencio, désormais présidente d’honneur qui pointe du doigt la présidente entrante, Sylvie de Chacus

Le parti de l’Union démocratique pour un Bénin nouveau (Udbn) vient de connaître une alternance à la tête du parti. La présidente Claudine Afiavi Prudencio a cédé sa place Sylvie de Chacus qui devient la nouvelle présidente de l’UDBN. C’était au cours d’une cérémonie de restitution des travaux du congrès et de présentation des nouveaux membres du bureau ce samedi 19 juin 2021 à Cotonou en présence du Bureau exécutif national, de l’Ecole politique et des coordonnateurs du parti. En effet, Claudine Afiavi Prudencio, la désormais ex-présidente de l’Udbn devient la présidente d’honneur de la formation politique membre de la mouvance présidentielle. La cinquantaine, la nouvelle présidente de l’Udbn est enseignante, maître de conférences à l’Université d’Abomey-Calavi et vice-doyenne de la Faculté des sciences humaines et sociales (Fashs). Elle était jusqu’à son accession au poste de présidente de l’Udbn, l’adjointe au directeur de l’Ecole du parti, Beaugard Koukpaki. Il faut préciser que le bureau exécutif national a connu une grande modification. De nouvelles personnes y ont effectué leur entrée.

DIFFERENTS MEMBRES D’INSTANCES ENTERINES AU COURS DU CONGRES DES 05 ET 06 JUIN 2021

LISTE DU HAUT CONSEIL

• Présidente d’honneur, CLAUDINE AFIAVI PRUDENCIO

• Vice-Président d’honneur, bâtonnier Cyrille Yaovi DJIKUI

LISTE DU BUREAU EXECUTIF NATIONAL

A la présidence du Parti :

• Présidente : Sylvie DECHACUS

• 1ère Vice-présidente : Anastasie MAFORI KAN,

• 2ème Vice-Présidente : Christine AHOUANDJINOU ZINSOU, mandataire devant la cour des Comptes ;

• 3ème Vice-Président : Damienne PRUDENCIO ;

• 4ème Vice-Président : Romuald HOUINSOU ;

• 5ème Vice -Présidente : Armelle AGBOTON, cumulativement au poste de Trésorière Générale ;

• 6ème Vice-Présidente : Reine DOKPONOU ;

• 7ème Vice-Président : Francky AYOSSO ;

• 8ème Vice -Président : Justin Thierry PRUDENCIO ;

• 9ème Vice-Présidente: Olga TCHIAKPE ZOMAHOUN;

• 10ème Vice-Président : Félicienne HOUNGBADJI AGUESSY;

• 11ème Vice-Présidente : Barthélemy GODON OU ;

• 12ème Vice-Président: Fanny HOUNKPONOU AHOUIGNAN ;

• 13ème Vice-Présidente : Joséphine KOUBETTI ;

• 14ème Vice-Présidente: Félicien HOUETO;

• 15ème Vice-Président : Auguste NOUGBODJINGNI ;

• 16ème Vice- Président : FRANCEGBE KABINE Antoinette ;

• 17ème Vice- Président : Eustache AYINAN ;

• 18ème Vice-Président : Lazare GNONLONFIN ;

• 19ème Vice-Président : Romuald SACRAMENTO

• 20ème Christiane FALADE

• 21ème Vice-Président Alidou ADEN IYAN

• Secrétaire Générale Madame Adéou Valérie Mondoukpè IDOSSOU

• Premier Secrétaire Général Adjoint, Monsieur Hervé Bonaventure Mêtonmassé GBENAHOU

• Deuxième Secrétaire Général Adjoint, Monsieur Cécil ADJEVI,

• Chef cellule de la communication et porte-parole : Jules Léandre KITI

• 1er Chef cellule adjointe de la communication : Ange GNACADJA

• 2ème chef cellule adjointe de la communication : Aurèle NOUKPO

• Responsable aux affaires électorales : Charles ETCHOU

• responsable adjoint aux affaires électorales : Michel DJEIGO

• Trésorière adjointe : Nadège TODAN

• Responsable à la décentralisation et à la gouvernance locale : Henri AKOGBETO

• Responsable à la culture, à l’artisanat et au tourisme : Nadine AKOGBETO

• Responsable à l’agriculture, à l’élevage et à la pêche: Mathilde AYADJI

• Responsable aux affaires extérieures: ALAPINI Marina

• Responsable adjoint aux affaires extérieures: Faouziath ADJAO

• Responsable aux affaires féminines et sociales : Jean Baptiste ZOUNTCHEGBE

• Responsable adjointe aux affaires féminines et sociales : Bénédicte GBAGUIDI

• responsable à la jeunesse, aux sports et loisirs: Jaurès DJIKUI

• organisateur en chef : Jean Paul HAZOUME

• 1er adjoint à l’organisation : Arnaud NOUNAWON

• 2ème adjoint à l’organisation: Toussaint KAKPO

LISTE DES MEMBRES DE L’ECOLE DU PARTI

• Directeur : Beaugard KOUKPAKI

• Directeur adjoint : SEIDOU OROU BAGOU RACHIDATOU

• Secrétaire : Patrick LOKO

• Responsable des programmes : Isidor GOYITO

• Responsable de la formation: Wilfred LISSA

LISTE DES MEMBRES DE LA CELLULE DE VEILLE ET D’ANALYSE STRATEGIQUE (CVAS)

• Président : Julien Koffi GUAGUIDI

• Membres: – Claude ZINHOUNDJO – Saturnin HOUNKPE

LISTE DES CONSEILLERS ET CHARGES DE MISSION

Eric DEGUENON, conseiller politique des départements de l’Atlantique et du Littoral

Toni GONÇALVES, conseiller politique des départements du Mono-Couffo.

Rufin AHOUINGNAN, conseiller politique des départements de Zou Collines

Séraphin KPANOU, Conseiller Politique en charge des départements de l’Ouémé Plateau

Thierry VODOUNGNON, Conseiller politique en charge des départements de la Donga et de l’Atacora

Daleb ABOUDLAYE ALFA, Conseiller Politique en charge des départements du Borgou et de l’Alibori

Juliette GBAGUIDI conseillère spéciale de la Présidente du Haut Conseil de l’UDBN.

Moudachirou IBIKOUNLE, conseiller spécial de la présidente

Dieudonné GBEBADA, Chargé de mission de la présidente dans les départements du zou et des collines

Clotilde GANVO, porte-parole de la présidente dans la partie septentrionale du Bénin

GOBA Jeanne, chargée de mission près des cultes

LISTE DES CONSEILLERS JURIDIQUES DU PARTI :

• Maitre Saturnin AGBANI

• Madame Rosette BESSOU

• Monsieur Paulin VISSOH

LISTE DES PRESIDENTS DES COMISSIONS

• la Commission de l’Education, de la Recherche Scientifique et de la Formation Technique et Professionnelle, Président : Edmond SOSSOUKPE

• la Commission de la Santé, des Affaires Sociales, des Micro¬ finances et de l’Emploi : Présidente Estelle ADIMI DOVONOU

• la Commission de la Culture, du Tourisme, de la Jeunesse et des Sports : Présidente Nadine AKOGBETO

• Commission Genre et Développement : Marceline AÏSSI

• Commission de l’Economie et des Finances: Félicien HOUETO

• Commission des Affaires Politiques : Présidente, Marie AKPOTROSSOU

• Commission environnement et protection de la nature :

Président : GNANCADJA Léopold

LISTE DES MOUVEMENTS

• Présidente du Mouvement des Femmes: Raïmath RADJI

• Président du mouvement des Jeunes : Badjito Damien

DÉCLARATION OFFICIELLE DE PASSAGE DE TEMOIN A LA TETE DE LA PRESIDENCE DU PARTI UNION DÉMOCRATIQUE POUR UN BÉNIN NOUVEAU (UDBN)

Mesdames, Messieurs, les membres du Bureau Exécutif National de l’UDBN !

Mesdames, Messieurs les responsables à divers niveaux de l’UDBN !

Chères militantes, chers militants !

Depuis 2010, nous nous sommes engagés pour un idéal commun. Onze (11) années durant, nous avons travaillé sur l’échiquier politique national à avoir droit au chapitre. Nous avons toujours fait preuve de clairvoyance, de combativité et avons œuvré par nos moyens à prendre part aux différentes consultations électorales. Vous avez fait confiance à l’UDBN et vous m’avez fait confiance. Grâce à vous et avec vous, l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau est l’un des premiers partis politiques à se conformer à la nouvelle charte des partis politiques en République du Bénin.

Chers militantes et militants recevez mes sincères remerciements !

Vous le savez, l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau est un cadre de réflexion, de mobilisation et d’organisation capable d’impulser et de réaliser les mutations qualitatives indispensables pour relever les grands défis politiques, économiques, sociaux et culturels de notre pays. Depuis sa création avec les mutations qu’elle a connues, l’UDBN s’est employée à traduire en action ses aspirations. Ensemble nous avons milité, ensemble, nous sommes allés de combat en combat. A notre actif, des victoires mais aussi des échecs desquels nous avons tiré des leçons pour mieux progresser. Ça, nous l’avons fait !

Militantes et militants,

Merci de votre soutien à ma personne. Merci de vos conseils. Merci surtout de vos critiques et propositions édifiantes qui ont contribué à asseoir notre parti au cœur du paysage politique de notre pays. Grâce à l’apport de chacun, au don de soi pour la cause commune, nous avons réussi à surmonter des difficultés. Ce sont de grandes étapes de notre vie politique qui en aucun cas n’ont émoussé notre détermination et notre ardeur à aller de l’avant. Nous l’avons fait. Mais les objectifs à atteindre sont encore loin, et vous le savez tous.

Pour un rappel de la vision qui fonde notre parti :

Dans son combat politique quotidien, l’UDBN appelle les Béninois autour de l’Unité, du développement économique, social et culturel de notre pays, de sa grandeur et de son rayonnement sur le plan international. La réalisation de ce dessein appelle à une transformation des consciences et des mutations sociopolitiques profondes.

Vous le savez, l’UDBN défend la dignité de la personne humaine, la justice, les droits et libertés qui sont à la fois la condition de notre bien-être individuel et collectif. A cet objectif, nous ne pouvons point nous déroger.

Dans sa vision, l’UDBN défend le renforcement d’une intégration politique, économique et sociale régionale voire africaine offrant des opportunités plus larges, plus grandes et plus ambitieuses pour la jeunesse africaine en général et la jeunesse béninoise en particulier.

Militantes et militants !

Vous convenez avec moi que ces chantiers doivent se concrétiser. Nous y croyons fermement et nous nous devons d’agir au plus vite. Le défi est immense. Pour y parvenir, il nous faudra partir de l’existant qui est notre actif pour renforcer notre parti et l’enraciner afin de le rendre beaucoup plus actuel.

L’UDBN est grande mais il faudra qu’elle grandisse davantage. Avec le nouveau système politique prôné par le Chef de l’Etat, le Président Patrice Athanase Guillaume TALON à travers la réforme du système partisan, nous devons donner l’exemple, qu’à l’UDBN, nous faisons les choses dans le respect des règles et textes qui gouvernent la vie politique au Bénin.

Militantes et militants,

Ce sont ces raisons, qui, pour la première fois dans l’histoire politique de l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau me poussent à me présenter devant vous, en toute conscience ce samedi 19 Juin 2021, pour solennellement vous annoncer mon passage de témoin à la tête de la présidence de notre Parti Union Démocratique pour un Bénin Nouveau (UDBN).

Rassurez-vous !

Je ne quitte pas l’UDBN. Je ne l’abandonne pas non plus. Je me retire pour une fonction tout autant honorifique au sein de notre parti commun.

Cette décision de quitter mes fonctions de Présidente de l’UDBN est liée à deux raisons fondamentales :

La première est mue par ma volonté de ne pas demeurer Présidente à vie de notre parti. C’est un principe propre à ma personne. L’expérience démocratique que nous vivons depuis 1990 dans notre cher pays, devrait avant tout être vécue au sein de nos partis politiques. La culture de l’alternance et de la gestion concertée, pilier de toute démocratie, manque encore à nos formations politiques. C’est une nouvelle approche que j’ai décidé d’expérimenter avec vous, et je l’assume pleinement !

La deuxième raison de mon passage de témoin, renvoie au respect de l’idéologie de l’UDBN. Notre parti depuis sa création a fait l’option de ’’révéler les femmes et les jeunes dynamiques, combatifs’ en s’appuyant sur les expériences des aînés. Nous en avons et vous le savez. C’est un principe cardinal qui a guidé mon action durant toutes ces années de gouvernance à la tête du Parti. J’y tiens et je m’y conforme. Et comme j’aime bien le dire, “Il est de notre responsabilité de poser aujourd’hui, les actions qui changeront la vie des générations futures.’’ A l’UDBN nous donnons l’exemple.

Chers militantes et militants !

Nous nous devons de conserver et pérenniser le pouvoir social, économique et politique. Pour ce faire, il est important que chacun de nous se sente effectivement concerné par la vie du parti. Nous avons donc décidé de passer le témoin, de confier les plus hautes fonctions à des militants chevronnés. Nous avons des valeurs et il est temps de les mettre à la tâche. Ce n’est qu’à ce prix, qu’ensemble nous allons préparer la relève à une gestion efficiente et durable de notre édifice commun.

Militantes et militants

Je quitte donc mes fonctions ;

Je quitte mes fonctions de Présidente de l’Union Démocratique pour un Bénin Nouveau en ayant les meilleurs intérêts du Bénin comme seul guide.

Mon soutien et celui du Parti au Président Patrice Athanase Guillaume TALON et à son Gouvernement, restent et demeurent un soutien sans faille et total.

Je reste et je demeure UDBN,

Vive l’UDBN !

Vive le Bénin !

Je vous remercie.

Claudine Afiavi PRUDENCIO

Yannick SOMALON