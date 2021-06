Présidentielle 2021: La Cedeao félicite Talon et le Bénin pour le bon déroulement du scrutin

Photo de famille des chefs d’Etat et de gouvernement au terme des travaux

Le Président de la République Patrice Talon a pris part, ce samedi 19 juin 2021, à la 59è session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao). Les participants à cette rencontre tenue à Accra au Ghana ont abordé plusieurs sujets d’intérêt commun.

Les travaux de cette 59è session ordinaire des Chefs d’État et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) leur ont permis d’examiner plusieurs rapports, notamment le rapport intérimaire 2021 sur l’état de la Communauté, les rapports finaux de la 46è session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité et de la 86è session ordinaire du Conseil des Ministres. En outre, ils ont examiné d’autres rapports spéciaux tels que les rapports sur la situation politique au Mali, les réformes institutionnelles de l’organisation, le Programme de la monnaie unique de la Cedeao et le mémorandum sur le mécanisme proposé pour une rotation des candidatures des États membres de la Cedeao à la présidence de l’Union Africaine et la mise en œuvre du plan sanitaire contre la Covid-19.

De la sécurité dans la sous-région et la pandémie de Covid-19

A propos de la question sécuritaire dans l’espace Cedeao, le Chef de l’Etat ghanéen, Nana Akuo-Addo, Président en exercice de la Cedeao s’est accentué sur la menace terroriste et l’extrémisme violent dans la sous- région. Il a invité ses pairs au renforcement de l’engagement de chaque pays car il s’agit, selon lui, d’une question de dignité et de sécurité pour tous. Par ailleurs, il a sollicité d’eux une attention plus accrue sur la sécurité dans le golfe de Guinée en ce qui concerne la piraterie maritime. Quant au cas du Mali, le Président Akufo-Addo a demandé une évaluation de la situation avant de saluer les mesures prises au niveau de l’espace communautaire, qui ont permis d’atténuer l’impact de la pandémie de Coronavirus, sans occulter la nécessité de la mise au point des vaccins propres aux pays africains.

Quid des réformes institutionnelles et la monnaie Eco ?

Au cours des travaux de cette 59è session ordinaire, les Chefs d’Etat et de gouvernement ont aussi abordé la question des réformes institutionnelles. A ce sujet, le Président Nana Akufo-Addo a évoqué les modalités d’attribution des postes ainsi que la rationalisation des coûts de fonctionnement de la Cedeao, et a suggéré l’examen d’un mécanisme de rotation de chaque groupe linguistique de l’espace communautaire dans les instances continentales et internationales. A propos de la monnaie unique, il a rassuré que la question est toujours d’actualité. En effet, une nouvelle feuille de route a été mise en place pour accélérer le processus. Cette réunion a été aussi marquée par la signature d’un protocole d’accord entre le Sénégal et la Guinée pour la réouverture de leurs frontières. Il convient de noter que cette 59è session ordinaire de la Conférence des Chefs d’Etats et de Gouvernement de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao) tenue à Accra a connu la présence de tous les Chefs d’État, à l’exception du Mali qui a été suspendu de la Communauté suite au récent coup d’Etat militaire. Elle a aussi connu la présence de la Secrétaire Générale de l’Organisation Internationale de la Francophonie (Oif), Louise Mushikiwabo et du Représentant Spécial du Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique et le Sahel, Mahamat Saleh Annadif. Ces deux personnalités ont salué les efforts des Etats membres de la Cedeao dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, la pandémie de la Covid-19, ainsi que la résolution de la situation du Mali.

Laurent D. Kossouho