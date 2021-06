Industrie: Atingan Solutions reçoit le soutien de Talon

Le Président Patrice TALON a reçu ce jeudi 17 juin 2021 les promoteurs de la société Atingan Solutions. Il s’agit d’une start-up béninoise dirigée par Franck Zanhoundaho, Francis Zanhoundaho et Calixte Eloh. Il y a quatre ans, le Chef de l’Etat les avait déjà reçus et soutenus. Mais cette fois-ci, ces jeunes innovateurs étaient venus présenter au Président de la République le prototype amélioré du foyer Atingan dénommé Ecocooker Monoplex F1, Ecocooker Triplex F1 ainsi que d’autres produits innovants. Ce sont des foyers écologiques modernes que la contribution du président de la république a permis de rendre industrialisables. Pour y parvenir, ces jeunes innovateurs ont dû travailler dur, effectuer plusieurs voyages de prospection dans certains pays pour retenir la solution qui a été présentée hier au chef de l’Etat. « Le prototype étant réalisé, le Chef de l’Etat a honoré son engagement en nous accordant une nouvelle audience pour qu’on puisse présenter ce dernier modèle qui doit être industrialisé », affirme Calixte Eloh, l’un des promoteurs interrogé à la fin de l’audience. Il a ainsi été retenu qu’une nouvelle séance sera organisée autour du plan d’installation de l’usine prévue pour être implantée dans la zone industrielle de Glo-Djigbé. A terme, selon les promoteurs, les foyers Atingan sont prévus pour créer un millier d’emplois et pour avoir un rayonnement mondial. Cette initiative de l’Etat entre dans le cadre du projet de société du candidat Patrice Talon pour le quinquennat 2021 – 2026. Ainsi, « l’Etat veut entrer en partenariat avec un privé pour rendre le foyer disponible aux Béninois », souligne à son tour Franck Zanhoundaho. L’Etat entre dans le capital de la société pour lui permettre d’avoir un grand pouvoir de création d’emploi, puis s’en retire après, selon un timing retenu d’accord-parties. En attendant, les foyers Atingan sont déjà présents dans les écoles grâce au projet Cantines scvolaires et sur financement de la Banque Mondiale. Il est ainsi prévu qu’au moins mille foyers Atingan soient déployés dans les écoles pour permettre de réduire la pression anthropique sur les forêts. « le candidat patrice talon avait indiqué que l’Etat ferait son retour massif dans le secteur des industries, soit en portant seul des initiatives, soit avec des privés en mettant de l’argent de l’Etat pour marquer sa présence et lancer résolument le tissu industriel de notre pays », a rappelé le Secrétaire Général Adjoint du Gouvernement, Porte-parole du Gouvernement, Wilfried Léandre Houngbédji. L’Etat entend ainsi jouer le rôle de propulseur car, comme l’a indiqué le porte-parole du gouvernement, « le chef de l’Etat se fait pus attentif au génie béninois, aux talents de nos compatriotes qui en ont à revendre et qui parfois sont méconnus ou n’ont personne pour leur donner la main. »

Olivier ALLOCHEME