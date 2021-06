Formation Sud Entrepreneuriat/Intrapreneuriat Burkina-Faso/Bénin: L’ADEJ accompagne le gouvernement dans la lutte contre le chômage des jeunes

Le présidium lors du lancement du projet de formation sud entrepreneuriat/Intrapreneuriat Burkina-Faso/Bénin



Le Directeur général de l’Agence de Développement de l’Entrepreneuriat des Jeunes (ADEJ), Kingnidé Paulin Akponna, a procédé au lancement officiel de la deuxième cohorte des bénéficiaires du projet de Formation Sud Entrepreneuriat/Intrapreneuriat Burkina-Faso/ Bénin. C’était le mardi 15 juin 2021 à l’Université d’Abomey-Calavi, en présence du Directeur de cabinet du ministre des Petites et moyennes entreprises et de la promotion de l’emploi, des autorités universitaires et responsables de l’Agence.